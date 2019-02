Brexit se blíží, Mayová ale týden přešlapuje na místě. Spasí ji setkání s Junckerem?

Od hlasování britských poslanců o tom, jak by měla vláda postupovat ve vyjednávání o brexitu, uběhl týden. Za uplynulých sedm dní se však neudálo skoro nic, co by vývoj kolem odchodu Británie z EU někam posunulo. Britští poslanci si stěžují, že Mayová Evropskou unii o otevření rozhovorů zatím vůbec nepožádala a patová situace se nikam nehýbe. Na úpravu brexitové dohody – a především pak sporné irské pojistky – přitom Mayové zbývá pouhý týden. Oficiální žádost o znovuotevření rozhovorů možná přijde během čtvrtečního jednání Mayové s šéfem Komise Jeanem-Claudem Junckerem. Samozřejmě bude záležet na tom, s čím Mayová do Bruselu přijede, dá se ale velmi pochybovat o tom, že jí unie vyhoví – evropští lídři totiž trvají na tom, že se „rozvodová smlouva“ měnit nebude.

Je to přesně týden, co britští poslanci těsnou většinou schválili požadavek, aby Mayová s Evropskou unií dojednala nahrazení severoirské pojistky „alternativními ujednáními“. Právě záložní řešení, které má zamezit budoucímu vzniku pevné hranice mezi Irskem a Severním Irskem, je největší překážkou pro schválení dohody dojednané mezi Londýnem a Bruselem – řada britských poslanců totiž varuje, že pojistka připoutá Spojené království k unii natrvalo.

Ani po uplynutí týdne se ale situace nijak výrazně neposunula, čas přitom neúprosně běží. Na úpravy „rozvodové smlouvy“ Mayová dostala jen čtrnáct dní, a pokud se premiérce nepodaří text přejednat do 13. února, bude muset opět předstoupit před britské poslance a sdělit, co bude dál. Z přešlapování na místě jsou přitom nervózní i oni. Dokazují to slova britské konzervativní poslankyně Andrey Jenkynsonové po setkání s generálním tajemníkem Evropské komise Martinem Selmayrem.

Poslankyně se tajemníka a pravé ruky Jeana-Clauda Junckera ptala na to, zda někdy britská premiérka žádala o odstranění irské pojistky z brexitové dohody. „Konstatoval, že si není vědom toho, že by o to žádala, a že určitě nežádala jeho. Konstatoval také, že britská vláda nepožádala o znovuotevření jednání,“ napsala na twitteru poslankyně a zastánkyně tvrdého brexitu po schůzce se Selmayerem, který se včera sešel se skupinou šestnácti britských poslanců z nejrůznějších politických stran, aby s nimi projednal možnosti brexitu.

V Londýně proto sílí nervozita. Jak píše britský deník The Guardian, politici jsou nanejvýš skeptičtí, že se Mayové podaří do 13. února dosáhnout průlomu. „Jen se snaží nechat vyhořet čas,“ říká podle Guardianu zdroj z britské vlády. Zlom přišel až dnes odpoledne, kdy byla ohlášena schůzka Theresy Mayové s šéfem Evropské komise, která má proběhnout ve čtvrtek. O plánovaném setkání premiérky s Jeanem-Claudem Junckerem dnes informoval jeho mluvčí Martin Schinas, který zároveň upozornil na to, že se pozice evropské strany zůstává stejná a dohoda se měnit nebude.

Vsadit si teď na brexit je čirá loterie. Mayová tápe a nikdo netuší, co bude

Proč ale oznámení schůzky s Junckerem přichází až teď – tedy týden po klíčovém hlasování? Podle ředitele Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimíra Bartovice je hlavním problémem britské vlády nedostatečný manévrovací prostor – Mayová musí najít kompromis uvnitř Dolní sněmovny a zároveň směrem k Evropské unii. Mayová tak vlastně ani neví, s čím má do Bruselu přijít.

„Podle mě to je v první řadě důsledek toho, že neví, o co mají Evropskou unii vlastně žádat. Evropská unie se vyjádřila jasně, že bude rozvodovou smlouvu otevírat – tento signál byl zcela jednoznačný. V Británii proto řešili, jak k tomu přistoupit tak, aby tuto podmínku splnili. Následně proto směřovali k tomu usilovat o dodatek ke smlouvě o vystoupení. Tento plán ale opět narazil na odpor European Research Group – tedy skupiny tvrdých brexiteerů v rámci Konzervativní strany, které se toto řešení nezdá dostatečné a říká, že kdyby to mělo být řešeno touto formou, byli by pravděpodobně znovu proti smlouvě o vystoupení,“ vysvětluje těžkou pozici Mayové pro INFO.CZ.

„Druhý důvod může být to, o čem se spekuluje už od prosince – že se Mayová bude snažit hlasování o brexitové smlouvě prodloužit do momentu, kdy už se brexiteeři leknou, že pokud smlouvu neodsouhlasí, žádný brexit nakonec nebude. Jde tedy o časový nátlak na poslance. První důvod je ale důležitější – oni podle mě opravdu nevědí, s čím by za Evropskou unií měli přijít,“ dodává Bartovic, podle kterého zásadní průlom nepřinese ani aktuální návštěva britské premiérky v Severním Irsku – jde spíš o symbolické gesto.

Brexit - firmy, infografikaautor: Info.cz

Mayová doufá, unie tvá na svém

Jak pro deník The Telegraph dnes píše Jenkynsonová, návštěva Bruselu a setkání se Selmayerem a Guyem Verhofstadtem, který vede europarlamentní skupinu pro brexit, pro ni byly „poučnou zkušeností“. „Ne, nepřešla jsem ke skupině Remain, stále jsem vytrvalou zastánkyní brexitu, ale den strávený bruselskými jednáními s Martinem Selamayerem a Guyem Verhofstadtem mi umožnil lépe pochopit některé zmatky, kterým Evropská unie čelí, a zprávy, které Velká Británie vysílá ven,“ píše poslankyně.

Právě zmatečné signály, které Londýn evropské sedmadvacítce vysílá, je přitom jedním z největších kamenů úrazu vyjednávání o brexitu. Pod pojmem „alternativní ujednání“, kterými má být nahrazena severoirská pojistka, si lze představit cokoliv. Unijní lídři ale od minulého týdne dokola opakují, že k tomu, aby mohla být otevřena jednání, musí nejdřív Londýn říct, co vlastně chce.

Včera to zopakovala také německá kancléřka Angela Merkelová během návštěvy Japonska, podle které je vyloučené, aby se vyjednávání o brexitové dohodě znovu otevírala. „To není na pořadu dne,“ prohlásila Merkelová s tím, že pokud budou mít obě strany „dobrou vůli“, je stále možné dojít ke kompromisu v otázce irské hranice. Bude ale třeba být „kreativní“.

Nezvykle tvrdé prohlášení si Londýn o víkendu vyslechl také z úst francouzské ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauové – ta prohlásila, že než znovu vyjednávat o podmínkách odchodu Spojeného království z Evropské unie, ať raději dojde na neřízený brexit. Propůjčila si přitom výrok britské premiérky a uvedla, že „špatná dohoda“ by pro Evropany byla horší, než brexit bez dohody.

Slova unijních lídrů z uplynulého týdne naznačují, že to Mayová nebude mít v Bruselu jednoduché. Od čtvrtečního jednání, kdy bude mít možnost Junckerovi představit své alternativy pro severoirskou pojistku a oficiálně požádat Evropskou unii o otevření rozhovorů o brexitové dohodě, se proto příliš čekat nedá. Mayová však stále doufá, že se jí podaří unii přesvědčit. Podle mluvčího britské premiérky ve čtvrtek pojede do Bruselu s novými návrhy ohledně severoirské pojistky. Detaily sice nechtěl komentovat, vláda však podle něj zvažuje tři možnosti.

Zaprvé to je požadavek, aby Británie měla možnost se z pojistky vyvázat – buď stanovením časového limitu pro trvání záložního plánu, nebo vytvořením mechanismu, na základě kterého by Británie mohla pojistku jednostranně vypovědět. Třetí možností je pak nahrazení pojistky alternativním ujednáním, které má stejně jako pojistka zabránit vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Mluvčí přitom odmítl sdělit, jestli Mayová předloží na stůl všechny tři varianty, nebo vybere jednu a tu se bude snažit protlačit.

Britská premiérka doufá, že unie nakonec couvne, podle ostrých prohlášení unijních lídrů to ale na tento scénář příliš nevypadá. Unie totiž rázně stojí za Irskem, pro které představuje zabránění vzniku tvrdé hranice životní zájem. Co se tedy bude dít, pokud Mayová do 13. února unii nepřesvědčí?

„Pokud poslanci budou znovu hlasovat a zamítnou ji, nastane chaos, zároveň ale parlament začne projednávat další varianty. A pokud se udrží těsná většina poslanců, která hlasovala pro odvrácení tvrdého brexitu, může dosáhnout usnesení, které zaváže Mayovou, aby prodloužila dobu pro vyjednávání o brexitu. Bude se testovat formování koalic – pro co se podaří najít většina britského parlamentu – a nejpravděpodobnější je právě odložení brexitu,“ míní Bartovic. Druhou možností je pak odchod Británie bez dohody.

„Buď bude brexit odložen, nebo bude tvrdý brexit – v případě, že poslanci dohodu neschválí, na stole žádná jiná možnost nebude. Nic jiného se víceméně ani nestihne a s největší pravděpodobností vylučuji i možnost, že by Mayová stáhla notifikaci o vystoupení a žádný brexit by nebyl. To by byla politická sebevražda a nikdo by to v Británii neudělal,“ dodává ředitel Institutu EUROPEUM.