Brusel řeší, jestli Babiš ovládá Agrofert. Firmě hrozí zastavení dotací

O podnětu, zda je Babiš konečným příjemcem benefitů holdingu Agrofert, čerpajícího z unijních dotací, jednal dnes večer výbor na návrh belgického „zeleného“ europoslance Barta Staese. Bod byl na program zařazen dodatečně.

„Unijní instituce dostávají velké množství podnětů, které následně předávají dále k prošetření. Je to běžný proces,“ řekla novinářům místopředsedkyně výboru Martina Dlabajová (ALDE). Připomněla, že Evropská komise má zodpovědnost za nakládání s finančními prostředky EU a pokud dospěje k podezření, že došlo k porušení unijních pravidel, následně předá tyto informace ČR.

Podle dalšího českého europoslance a také člena CONT Tomáše Zdechovského (EPP) by Evropské komise měla objasnit, zda Andrej Babiš není v konfliktu zájmu, když jako premiér rozhoduje, kam se budou vynakládat dotace, a zda tyto dotace nepobírá jeho podnik, v němž je konečným příjemcem benefitů. To by bylo podle europoslance nepřijatelné.

Zelení v Evropském parlamentu se nedávno ústy svého předsedy vyjádřili, že by Babiš měl v případě konfliktu zájmů odejít z čela vlády. „Pokud Andrej Babiš opravdu zůstává skutečným majitelem společnosti, která získává vysoké částky z fondů EU, anebo z ní má nadále osobní prospěch, musí skončit ve funkci předsedy vlády,“ uvedl Philippe Lamberts.

„Babiš by se určitě neměl účastnit jednání a rozhodování o budoucím evropském rozpočtu, pokud by měla jeho část skončit v jeho vlastní kapse. Evropská komise by měla tuto věc vyšetřit a zajistit, že všechny rozhodovací procesy okolo budoucího rozpočtu EU proběhnou bez střetu zájmů,“ dodal s tím, že Zelení hodlají od Evropské komise požadovat vyšetření celé záležitosti.

Podle zjištění redakce výbor CONT chce případ projednat s evropskou komisařkou pro regionální politiku Corinou Cretsuovou. Stane se tak pravděpodobně při pravidelném projednávání účetní závěrky unijních institucí. Podle europoslance Zdechovského by k tomu mohlo dojít nejdříve v říjnu a s největší pravděpodobností v Bruselu.