Bývalý britský ministr Johnson přirovnal ženy v burkách k poštovním schránkám a bankovním lupičům, omluvit se neplánuje

Roztržka v konzervativní straně dnes plní titulní stránky britských novin. Na jejím počátku byl pondělní komentář Johnsona pro deník The Daily Telegraph, v němž paradoxně vyjadřoval nesouhlas se zákazem zahalování obličeje na veřejnosti, jaký nedávno zavedlo Dánsko. Bývalý šéf diplomacie ale zároveň napsal, že muslimky v burkách vypadají jako bankovní lupiči. Také je podle něj "absolutně směšné, že někdo chodí po ulici a dobrovolně přitom vypadá jako poštovní schránka".

Mayová se následně postavila na stranu některých stranických kolegů, kteří volali po omluvě. Tu žádá také předseda konzervativců Brandon Lewis. Člen horní komory parlamentu Lord Sheikh pak navrhl, aby byl Johnson zbaven funkce předsedy poslaneckého klubu. Johnson podle The Daily Telegraph označil postup svých kritiků za komický a obvinil je ze snahy zabránit legitimní debatě.

"Když mluvíte o tématu, jako je tohle, pak mám za to, že říkat o lidech, že vypadají jako poštovní schránky, ničemu nepomáhá," řekl BBC ministr kultury Jeremy Wright. Mayová v úterý zdůraznila, že ženy v Británii by měly mít ve výběru oblečení volnost. "Jsem přesvědčená, že žena by to právo měla mít. (...) A jsem přesvědčená, že my všichni, když o těch věcech mluvíme, bychom měli svá slova volit velmi obezřetně," uvedla premiérka.

Jak poukázal deník The Guardian, nejde zdaleka o první případ, kdy Boris Johnson čelí výzvám, aby se omluvil za některý svůj výrok. Mnozí ale vidí za nejnovějším případem snahu bývalého londýnského starosty přitáhnout na sebe pozornost a posílit tak šance na postup do čela konzervativní strany. "Pro pana Johnsona je důležité zůstat v centru dění. Někteří konzervativci jej berou jako uchazeče o předsednictví - obzvláště po jeho odstoupení, při němž kritizoval premiérčin plán pro brexit," komentovala události politická zpravodajka BBC.