České želízko v ohni. Zahradil z ODS chce nahradit Junckera v čele Komise

Český europoslanec Jan Zahradil (ODS) povede evropské konzervativce a reformisty (ECR) do voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou příští rok v květnu. Zároveň je také tzv. spitzenkandidátem, který jde do volebního klání s tím, že chce ve funkci vystřídat šéfa příští Evropské komise. Zahradila dnes ve Štrasburku, kde zasedá Evropský parlament, potvrdila jeho frakce ECR, která je třetí nejsilnější v současném europarlamentu. Europoslanec se chce ve své kampani soustředit na volný obchod, migraci v EU a boj s přebujelou administrativou.

„Je to pozitivní krok, jak pro Českou republiku, tak pro ODS,“ řekl dnes po svém zvolení český europoslanec Jan Zahradil. Zahradila jako svého lídra do voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou v květnu příštího roku, vybrali evropští konzervativci a reformisté (ECR), tedy třetí nejsilnější frakce v současném Evropském parlamentu. Česká ODS je její součástí.

Zahradil se tak zároveň stává tzv. spitzenkandidátem, tedy kandidátem do čela příští Evropské komise. Zatím se má totiž za to, že volba šéfa příští Komise proběhne podle stejných not jako před pěti lety – tedy právě podle způsobu, ze kterého vzešel i současný předseda Komise Jean-Claude Juncker. Proces tzv. spitzenkandidátů počítá s tím, že nadnárodní politické strany, které se v Evropském parlamentu formují do tzv. frakcí, vybírají ze svých středů lídry. Ti jdou v jejich barvách do voleb s tím, že dopředu říkají, že pokud jejich strana získá právo navrhnout ke schválení šéfa Komise, bude to právě on či ona.

Zahradilovo jméno je zatím třetí, které se v souvislosti se spitzenkandidáty pro volby 2019 objevuje. Minulý týden kongres evropských lidovců (EPP) rozhodl, že jejich volebním lídrem se stane Němec Manfred Weber. Evropské socialisty zase povede Nizozemec Frans Timmermans, v jehož prospěch se své vlastní kandidatury vzdal Slovák a místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Zahradil je tak zatím jediný reprezentant zemí, které do EU vstoupily po roce 2004.

INFOGRAFIKA: Volba šéfa Evropské komiseautor: INFO.CZ

Evropští liberálové (ALDE), kteří nyní představují čtvrtou frakci v Evropském parlamentu, hodlají na jaře 2019 vsadit na celý tým lídrů. Kdo v něm zasedne, se teprve rozhodne. Bruselský server Politico v této souvislosti spekuluje, že by se součástí tohoto týmu mohla stát i současná česká eurokomisařka Věra Jourová.

Ale zpátky k Zahradilovi. Český europoslanec na dnešní tiskové konferenci ve Štrasburku uvedl, že svou volební kampaň odstartuje 28. listopadu v Bruselu. „Ve hře jsou zatím dvě jména, německý lidovec a holandský socialista. Nejsou od sebe téměř k rozeznání, oba chtějí dále posilovat moc Bruselu na úkor členských států. Proto je dobré nabídnout jinou, konzervativní perspektivu, navíc z pohledu jedné z tzv. nových členských zemí EU. Budeme prosazovat sebevědomý, proevropský a reformní program,“ uvedl Zahradil.

V kampani se chce soustředit na tři hlavní priority. „Za prvé, EU potřebuje velký právní úklid. Musí udělat revizi celého balíku komunitárního práva, zjednodušit jej, odstranit nadbytečné, zastaralé a nepoužívané předpisy, přestat zatěžovat podnikatelský sektor,“ vysvětlil novinářům Zahradil.

Druhou prioritou má být podle europoslance volný obchod. „V době rostoucího protekcionismu má EU jedinečnou šanci stát se naopak globálním lídrem v oblasti volného obchodu, odstraňování překážek, otevírání a propojování trhů. Příkladem budiž obchodní smlouva EU-Japonsko, která vytvoří největší zónu volného obchodu na světě,“ říká poslanec.

Třetí prioritou je unijní rozpočet, který bude umět reagovat na boj s migrací a efektivní ochranu vnějších hranic EU. „Unie musí přestrukturovat rozpočet tak, aby byla schopna pomoci hraničním státům – Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku – a ne jen dále nafukovat agentury typu Frontex, jak to chce pan Juncker,“ uvedl Zahradil.

Před rokem 2014, kdy se proces spitzenkandidátů použil poprvé, Zahradil tento způsob výběru šéfa Komise kritizoval a jeho frakce ECR se ho neúčastnila. Stejně jako jiní kritici Zahradil připomínal, že se jedná o nepsaná pravidla, která i přes slibovanou transparentnost končí u obsazení této vlivné funkce na základě zákulisních dohod. V roce 2019 se ECR „spitzenkandidátů“ zúčastnit chce. „My jsme tento proces nevynalezli, ale pokud tu něco takového existuje, máme v úmyslu se zúčastnit, abychom takto mohli komunikovat náš program, hodnoty a plány veřejnosti,“ řekl Zahradil na dnešní tiskové konferenci.