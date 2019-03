Členové AfD zakládají skupinu podporující migranty, aby vylepšili image strany | info.cz

„Stop islamizaci!“ Tak znělo motto na plakátech protiimigrační strany Alternativa pro Německo, se kterým chtěla zabodovat u voličů během předloňských voleb do Bundestagu. Jde však o pouhý střípek podobně xenofobních výroků, které mají členové AfD na kontě. O to zarážející je iniciativa skupinky členů AfD založit sdružení podporující migranty. Skupina, která vznikla koncem minulého týdne, nese název „Noví Němci“ a jejím hlavním cílem je vylepšit obrázek strany před volbami. Iniciativa však může mít i opačný efekt.

Poté, co německá AfD loni na podzim založila vlastní židovské sdružení, nyní přichází s další senzačním nápadem, jak zaujmout a přilákat nové voliče. Skupinka politiků a členů krajně pravicového hnutí Alternativa pro Německo oznámila vznik sdružení „Noví Němci“, která má podporovat obyvatele s jinými než německými kořeny. Vznik obou iniciativ – „Židé v AfD“ a „Noví Němci“ – spojuje podobný motiv, a to zbavit se stigmatu antisemitské a xenofobní strany. Právě tím se ale AfD dosud vyznačovala.

Sousloví „Noví Němci“ se objevilo na plakátech AfD už v minulosti, avšak v úplně jiném kontextu – na obrázku zachycujícím těhotnou bílou ženu stálo „Noví Němci? Uděláme si je sami“. Kromě těchto předvolebních „lákadel“ však vlnu pobouření vyvolávají také antisemitské a xenofobní výroky některých jejích členů. Jedním z těch, kteří svým vyjádřením Německu i lidem v celé Evropě vyrazili dech, se stal například politik AfD Björn Höcke, který v lednu 2017 označil berlínský pomník obětem holocaustu za „památník hanby“.

Loni v červnu pak (jemně řečeno) nevkusným výrokem upoutal pozornost spolupředseda AfD Alexander Gauland, který přirovnal éru nacistického Německa k ptačímu trusu. „Ano, my se hlásíme k odpovědnosti za těch 12 let. Hitler a nacionální socialisté jsou ale jen ptačí trus na naší úžasné historii - a ta, milí přátelé, trvala mnohem déle, než těch prokletých dvanáct let,“ prohlásil během setkání ve městě Seebach a vysloužil si tak potlesk svých posluchačů.

Podobné výroky se nyní skupinka politiků AfD snaží žehlit a s výhlídkami na lepší volební zisk obrázek strany v očích veřejnosti vylepšit. „AfD není xenofobní,“ řekl podle německé televize Deutsche Welle zákonodárce zvolený za AfD z východoněmeckého Durynska Anton Friesen, když skupinu „Noví Němci“na tiskové konferenci představoval veřejnosti.

„Od doby, co byla AfD založena, pro nás hlasovalo mnoho německých občanů s imigračními kořeny…Teď je tu konečně sdružení, které dává těmto lidem jméno a tvář,“ dodal Friesen, který sám pochází z Kazachstánu a do Německa se s rodinou přestěhoval, když mu bylo devět let. Mluvčím „Nových Němců“ se pak stal Alexander Tassis, který má řecké kořeny a dnes působí jako politika AfD v Brémách. Kromě toho je Tassis také šéfem skupiny „Alternativní homosexuálové“, která sdružuje členy AfD z LGBT komunity.

Skupina může přinést spíš odliv voličů

Jak říká Friesen, skupina „Noví Němci“ doufá, že se jí podaří k AfD přilákat nové voliče. Po květnových volbách do Evropského parlamentu totiž volby čekají také tři východoněmecké spolkové země – Sasko, Durynsko a Braniborsko, kde mají protestní a do určité míry i extrémní uskupení, jako je pravicová Alternativa pro Německo, nejvíc příznivců.

Politické body zde AfD začala sbírat hlavně v souvislosti s uprchlickou krizí, čehož si všímá i vládní CDU Angely Merkelové, která se snaží téma migrace AfD jen tak nepřenechat a razí mnohem přísnější opatření, než na počátku krize. Hraje se tedy o každý hlas. Podaří se skupině nové voliče přilákat? Odborníci oslovení redakcí INFO.CZ novému projektu velkou váhu nedávají.

„O tom, zda spolek může vylepšit image AfD navenek a přilákat jí případně nové voliče, silně pochybuji. Z jejích prohlášení navíc vyplývá, že dělí imigranty na ‚lepší‘ a ‚horší‘. Chce tak oslovit konzervativní přistěhovalce z východní Evropy, ale jasně se vyslovuje proti islámu,“ říká pro INFO.CZ expertka na Německo z Istitutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy Zuzana Lizcová s tím, že řada lidí volí AfD čistě z protestu proti tradičním stranám a “establishmentu”.

Analytička tak poukazuje na manifest, který musí každý zájemce o členství podepsat. V něm se píše, že skupina Noví Němci odmítá jakékoliv formy antisemitismu, zároveň ale vyzývá ke „komplexní deislamizaci Německa“. Lizcová navíc upozorňuje na to, že skupina je zatím tvořená velmi úzkým okruhem lidí – podle Friesena skupina čítá jen 20 německých občanů, kteří mají kořeny v zemích, jako je Polsko, Írán, Rumunsko, Rusko, ale také Kolumbie. Vliv skupiny je proto zanedbatelný.

„Nová iniciativa není podle německých médií součástí stranické struktury AfD, je jen malým spolkem tvořeným asi 20 osobami. Postavení této skupiny je tedy nejisté ve vztahu k AfD i k veřejnosti a jeho vliv je zatím zcela minimální. Zda bude mít strana o iniciativu a téma, které se snaží zdvihnout, vůbec zájem, se tedy teprve ukáže,“ říká Lizcová.

Velké šance na úspěch skupině nedává ani odborník na extremismus Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity – přilákat nové voliče AfD totiž podle něj ani není primárním cílem „Nových Němců“.

„Myslím si, že to dominantně není určeno k nalákání nových voličů, strana tím může spíš argumentovat při debatách a soudních procesech o tom, zda má být sledována jako protiústavní. Vstřícnost vůči migrantům může přinést výhody AfD v politických debatách s oponenty, nicméně to může způsobit i odliv některých nejvíce protiimigrantsky naladěných voličů,“ říká pro INFO.CZ Mareš.