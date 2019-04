Do brexitu zbývají už jen desítky hodin, Mayová hraje v Bruselu o vše | info.cz

Ani diplomaté, kteří připravovali dnešní vrcholné setkání, si netroufnou předpovídat, jak dlouhá mohou jednání být. „Na nic bych nesázel,“ řekl mi jeden z nich před otevřením tiskového centra v budově Evropské rady dnes dopoledne.

Podobné obavy měli i někteří politici, kteří pár hodin na to začali postupně přijíždět na summit. „Doufám, že to zase nebude trvat osm hodin,“ utrousil na červeném koberci před vlajkami všech osmadvaceti států český premiér Andrej Babiš.

Evropská rada před sebou nemá jednoduchý úkol – premiéři a prezidenti evropské sedmadvacítky mají rozhodnout, zda vyslyší žádost Mayové a odloží brexit. Ve hře je hodně, protože pokud se tak nestane, země z unie odejde už tento pátek – bez dohody.

Zdroje redakce tvrdí, že ještě včera večer bylo možné rozdělit členské státy do několika skupin. Jedna z nich razila názor, že unie je neustálými tanečky Britů unavená a neměla by být vůči nim být tak vstřícná. K těmto zemím patří Francie, její prezident Emmanuel Macron dokonce mluvil o případném vetu britské žádosti o prodloužení data brexitu. Důvodem je obava Francouzů z toho, že by Britové – byť na odchodu – zasahovali do rozhodování o budoucnosti EU.

Zbývající skupiny států se na odkladu brexitu už zpočátku shodovaly, lišily se však pouze v časové představě. K těmto zemím se řadí i Česko. Premiér Andrej Babiš dnes před novináři zopakoval, že země podpoří návrh šéfa Evropské rady Donalda Tuska na odklad brexitu až o jeden rok. „Pevně doufám, že bude dlouhodobý odklad. Zklidnila by se situace a Velká Británie by dostala čas, aby si konečně uspořádala své vnitřní věci,“ vysvětlil Babiš.

Premiérka Theresa Mayová přijela do Bruselu s požadavkem na odklad brexitu do 30. června. Británie by se v tomto případě účastnila květnových voleb do Evropského parlamentu a obsadila by křesla, s nimiž se už pro ni nepočítalo a měly je obsadit jiné unijní státy.

Podle diplomatů je nicméně situace o něco čitelnější než před třemi týdny. Všichni se prý vesměs shodují na tom, že bez odkladu to nepůjde. Zásadní diskuse, které se však mohou nebezpečně zacyklit, se povedou kolem délky odkladu a také podmínek, za kterých by to mělo proběhnout.

„Není vyloučeno, že si to Britové ještě rozmyslí a v EU zůstanou. Pokud tam budou dál, tak by měli mít stejná práva jako doposud,“ řekl český premiér. „Pro ČR by bylo jednoznačně lepší, kdyby Velká Británie neodcházela. Máme tam velké obchodní zájmy a je tam strašně moc našich lidí, kteří tam pracují. Je to země, která je naším tradičním partnerem,“ dodal.

V kuloárech se dokonce šeptá, že přání českého premiéra by nemuselo být tak daleko od reality. Někteří diplomaté přede mnou hovořili o tom, že varianta neustále odkládaného brexitu by mohla představovat taktiku, jak se odchodu Spojeného království z EU nakonec zcela vyhnout. „Nebylo by to ale čisté politické řešení a je otázka, jestli by to bylo pro Brity i zbytek EU průchozí,“ uvedl jeden z nich.