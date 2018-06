„Doplňme potřebné peníze do fondu pro Afriku,“ vyzvala Mogheriniová země EU

Členské státy Evropské unie by měly rychle doplnit potřebných 1,2 miliardy eur (přes 30 miliard Kč) do speciálního fondu, který unie využívá ve snaze zmírnit migrační toky při spolupráci s africkými zeměmi původu migrantů. Při příchodu na dnešní jednání ministrů zahraničí a obrany zemí EU v Lucemburku to novinářům řekla šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová.