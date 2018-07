EU vs. Google: Komise si jde pro hattrick. Jak americký gigant porušuje evropské právo?

První průšvih americké firmy Evropská komise loni „odměnila“ do té doby rekordní pokutou 2.42 miliardy eur. V pozadí sporu stála neférová praktika firmy, která ve vlastním vyhledávači zvýhodňovala svou službu Google Nákupy. Umístila ji totiž na první místa výsledků vyhledávání, zatímco konkurenci odsunula až na další stránky, kde nebyla uživatelům tolik na očích. Devět z deseti zákazníků přitom přiznává, že kliká jen na ty výsledky, které jsou zobrazeny na první straně vyhledávače.

„Společnost Google zneužívala své dominantní postavení na trhu jako vyhledávač tím, že poskytla nelegální výhodu jinému produktu společnosti Google, konkrétně srovnávací službě,“ rozhodla loni v červnu Evropské komise, která tak firmě vyměřila penále 2.42 miliard eur.

Tato pokuta byla do té doby nejvyšší, kterou kdy Evropská komise vyměřila a byla i několikrát vyšší, než trh očekával. Analytici to vnímali jako známku tvrdého budoucího postupu Evropské unie vůči Googlu.

To se vyplnilo. Současné trable společnosti totiž opět přepsaly historii. Evropská komise ve středu udělila Googlu opět nejvyšší udělenou pokutu – celkem 4.34 miliardy eur za to, že firma zneužila své dominance na mobilním trhu.

Podle evropské komisařky Margrethe Vestagerové Google nutil výrobce mobilních zařízení, která využívají operační systém Android, k tomu, aby na tato zařízení předinstalovali i další aplikace společnosti. Komise měla největší výhrady k prohlížeči Google Chrome a vyhledávači Google Search.

We are fining Google €4.34 billion for illegal practices regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search engine. They have denied EU consumers the benefits of effective competition in the important mobile sphere.

