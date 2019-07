Evropská minimální mzda: Timmermansův návrh by Čechům zvedl plat o několik tisíc | info.cz

Institut minimální mzdy používá v Evropské unii celkem 22 z 28 členských států. Velká většina z nich ji v letošním roce zvýšila – nejvíce Španělsko, a to o rekordních 22 procent. Z původních 736 eur tak minimální měsíční mzda vyskočila na 900 eur (asi 23 400 korun). Ve skutečnosti ale španělští zaměstnanci berou více, protože mnoho zaměstnavatelů vyplácí i 13. a 14. plat.

Španělsko se tak posunulo z 10. na osmé místo ve výši minimální mzdy. Další zemí s výrazným nárůstem byla Francie, kde prezident Emmanuel Macron ohlásil zvýšení mzdy na 1521 eur – tento krok byl odpovědí na protesty hnutí žlutých vest. Jen pro srovnání – v Česku nyní minimální mzda činí zhruba 518 eur.

Francouzský prezident přišel také letos na jaře s požadavkem na zavedení evropské minimální mzdy. Ve svém článku zveřejněném ve všech členských zemích upřesnil, že jde o mzdu přizpůsobenou místním zvyklostem, nejde tedy o jednotnou částku pro všechny.

Ve svém programu ji pak slíbila i nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. I ona mluví o minimální mzdě přizpůsobené národním zvyklostem, tedy rozhodně ne o stejné výši minimální mzdy pro všechny Evropany.

22 of the 28 Member States of the European Union have national minimum wages, ranging from under 300 euros/month in 🇧🇬 Bulgaria to just above 2 000 euros/month in 🇱🇺 Luxembourg



