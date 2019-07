Evropskou komisi má vést žena. Summit EU našel shodu na německé ministryni obrany | info.cz

Lídři zemí EU našli po desítkách hodin shodu na obsazení vrcholných unijních postů. Do čela Evropské komise navrhují německou ministryni obrany Ursulu von der Leyenovou. Předsedou Evropské rady by se měl stát belgický premiér Charles Michel, představitelem EU pro zahraniční politiku Josep Borrell a v čele Evropské centrální banky by se měla objevit ředitelka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeová. Složení nové Evropské komise s Leyenovou v čele musí potvrdit Evropský parlament.