EXKLUZIVNĚ: Europoslankyně Šojdrová je v Řecku. Hledá „sirotky“ a připravuje návrh pro Babiše

Europoslankyně Michaela Šojdrová je podle zjištění INFO.CZ v tyto dny v Řecku, kde navštíví vybrané tábory pro uprchlíky. Cíl má jasný: vybrat vhodné děti, které jsou bez doprovodu a které by mohly být přesunuty do Česka. Šojdrová se na tom dohodla s premiérem Andrejem Babišem, kterému v září předložila svůj návrh. Babiš přijetí 50 syrských dětí tehdy odmítl a trval na tom, že je potřeba dětem v uprchlických táborech pomáhat přímo na místě.

„Ano, začátkem týdne vyjíždíme do Řecka,“ řekla INFO.CZ česká europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Prozradit, jaká konkrétní místa spolu se svým týmem navštíví, ale odmítla. „Je to kvůli ochraně dětí,“ vysvětlila.

Šojdrová v září oficiálně přednesla plán na přesunutí pěti desítek syrských dětí, které se nacházejí v uprchlických táborech bez doprovodu, do Česka. Narazila s tím ale u premiéra Andreje Babiše (ANO), který se proti návrhu postavil. Médiím sdělil, že dětem by se mělo pomáhat především tam, odkud pocházejí a kde bydlí. „Spíš by bylo lepší pro ty děti postavit školu, byty, ubytování někde v Jordánsku, tam by to bylo pro ně lepší perspektivně,“ uvedl Babiš po osobním setkání se Šojdrovou.

To se odehrálo za přítomnosti neziskových organizací, které se specializují na lidská práva a migraci. Europoslankyně Šojdrová přišla na jednání s premiérem s tím, že by výběr dětí z řeckých uprchlických táborů spadal do gesce českého ministerstva vnitra. Přednost by se měla dát nejmladším dětem nebo dětem bez dohledatelných příbuzných. Těm by byla následně poskytnuta dočasná mezinárodní ochrana, tedy nikoliv trvalý azyl a české občanství. Šojdrová dodala, že děti by zpočátku žily v ústavech, po několika měsících by měly možnost se dostat do rodin, které by o ně projevily zájem.

„Do Řecka jedu, abych shromáždila všechny potřebné údaje. Mám naplánované také schůzky s příslušnými řeckými úřady a se zástupci Mezinárodní organizace pro migraci (IOM),“ řekla Šojdrová redakci. „Řecká strana projevila zájem o spolupráci,“ dodala.

Návrat plánuje řecká poslankyně po několika dnech, tedy do konce týdne. Podle původní dohody mezi Šojdrovou a Babišem by se v momentě, kdy se projekt posune, měla konat další společná schůzka. Europoslankyně nechtěla odhadovat, kdy by se tak mohlo stát. „Musíme si počkat, jak to v Řecku dopadne,“ řekla.

O plánu přijmout děti bez doprovodu v září hovořili také čeští poslanci v rámci diskuse o globálním paktu většiny států OSN o migraci. TOP 09 však neprosadila usnesení, kde by Sněmovna požádala vládu o přijetí nejméně 50 syrských dětí z uprchlických táborů. Premiéra Babiše k přijetí dětí vyzvala téměř polovina senátorů. Podle zákonodárců na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty, protože se ocitly v tragické situaci bez vlastní vůle.

V nedávném vydání deníku Le Monde se do některých zemí EU včetně Česka opřel předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Kritizoval je za to, že naprosto odmítají přijímat migranty, a nechtějí přijmout dokonce ani děti bez doprovodu.

Slovenský premiér Peter Pellegrini v říjnu uvedl, že Slovensko by mohlo přijmout několik desítek syrských dětí v uprchlických táborech. Plán ale kritizovala vládní Slovenská národní strana (SNS), která je jednou ze tří koaličních stran.