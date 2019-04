Francie posouvá tažení proti technologickým gigantům. Na daních tam mají platit miliardy | info.cz

Francouzské Národní shromáždění odhlasovalo návrh na zavedení takzvané digitální daně , která je namířená proti velkým mezinárodním internetovým společnostem, jako je Google, Facebook nebo Apple. Příjmy, na které si technologičtí giganti ve Francii přijdou, tak budou zatíženy tříprocentní daní. Nové opatření má do francouzské státní kasy jen tento rok přilít asi 400 milionů eur.

Francie, která je v Evropské unii jedním z ústředních tahounů tvrdšího postupu proti technologickým gigantům, jako je Google nebo Facebook, se rozhodla, že nebude ve zdanění těchto společností čekat na společný evropský postup a podobně jako některé další evropské země půjde do boje na vlastní pěst.

Hledat kompromis napříč všemi unijními státy, které by musely zavedení daně jednomyslně schválit, totiž není nic snadného – některé evropské země se snaží tyto mezinárodní společnosti lákat právě na nízké daně a tvrdý postup proti nim proto odmítají. Zářným příkladem je především Irsko, kde má Facebook své evropské sídlo skrze které obchází placení daní v dalších evropských zemích, v nichž působí a vydělává.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire proto už koncem loňského roku slíbil, že pokud se členské státy EU nedokážou dohodnout na zavedení digitální daně v celé unii, Francie ji zavede na národní úrovni. A tak se také děje. Národní shromáždění schválilo návrh zákona bez jakýchkoliv změn a velkou většinou hlasů. Na řadě je teď horní komora parlamentu. Očekává se, že i Senátem předloha projde hladce a bez větších změn.

Podle nového francouzského zákona se tak tříprocentní daň bude vztahovat na ty technologické společnosti, které ročně vydělají víc než 750 milionů eur globálně a přes 25 milionů eur v samotné Francii. Zákon přitom firmy rozděluje do dvou kategorií – do první patří firmy generující zisky z reklamy, jako je Facebook, Google nebo Criteo, do druhé pak společnosti jako Amazon, Uber nebo Airbnb.

Podle očekávání francouzské vlády zavedení daně přinese jen v roce 2019 do státní kasy 400 milionů eur. Zároveň ale bude znamenat novou zátěž pro daňovou správu – zdanitelné příjmy totiž zahrnují všechny transakce s francouzskou poštovní adresou nebo také IP adresou.

Francouzský ministr financí své úsilí na evropské úrovni přesto nevzdává a doufá, že 'vzdorující' země EU svůj postoj přehodnotí. Kromě Evropské komise se o zavedení společné digitální daně snažila také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která sdružuje 36 ekonomicky rozvinutých států světa. Ani ta však nebyla úspěšná, Le Maire však vzkazuje, že pokud Komise nebo OECD najdou společnou cestu, Francie aktuálně schvalovaný zákon ráda nahradí novou normou.