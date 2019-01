Itálie zavede podmíněně nepodmíněný příjem. Zvrhne se to v kapesné pro mafiány?

Má to ale jeden poměrně podstatný háček. Na rozdíl od nepodmíněného základního příjmu, jehož zavedení v Česku propagují například Piráti, má jeho italská verze jednu velkou podmínku. Osoby, které se dobrovolně do programu zapojí, budou muset v prvních šesti měsících přijmout alespoň jednu ze tří nabídek práce odpovídajících jejich kvalifikaci, a to ve vzdálenosti až 100 km od místa svého bydliště. V následujících měsících pak až do vzdálenosti 250 km. To první je pro představu stejná vzdálenost jako mezi Ostravou a Olomoucí. To druhé jako mezi Olomoucí a Prahou.

Snaha zavděčit se chudému jihu

Po roce v programu budou Italové muset přijmout jakoukoli odpovídající nabídku práce. Po 18 měsících programu je navíc pokračování v něm podmíněno měsíční pauzou. Zároveň platí, že se lidem v programu od občanského příjmu budou odečítat i další sociální dávky, které jinak dostávají. Firmy přitom budou motivovány najímat na nová a volná místa přednostně lidi z programu, protože pokud tito u nich vydrží déle než dva roky, získá firma od státu celou finanční částku, která by jinak byla vyplacena lidem.

Deklarovaný cíl návrhu je zřejmý. Motivovat lidi k práci a zároveň k vyšší mobilitě. Politický cíl návrhu je pak zřejmý rovněž, Hnutí pěti hvězd míří především na své voliče na jihu Itálie. Zatímco celkově dosahuje v Itálii nezaměstnanost 9,7 %, v jižních regionech, jako je Kalábrie, Kampánie nebo ostrovní Sicílie přesahuje 20 %. A kde má Hnutí pěti hvězd hlavní voličskou základnu? Právě na jihu země.

Podmínky nemusí reálně fungovat

Vzdálenostní podmínka ale nemusí být v reálu dostatečně účinná. Z jihoitalského Tarentu to totiž třeba do středoitalského Říma není 250 kilometrů, ale rovných 511. Pobídky sice mohou firmy motivovat k vytváření pracovních míst i na chudém jihu, ale podmínka vydržet v zaměstnání alespoň dva roky, se snadno může zvrtnout v bizarní hru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na to, jak dlouho bude zaměstnavatel ochotný, aby nepřišel o vládní dotaci, tolerovat zaměstnance, který svou práci záměrně fláká ve snaze být vyhozen a začít znovu pobírat peníze za nic, tedy přesněji občanský příjem.

Pro úplnost dodejme, že právě italský jih je spojován s činností organizovaného zločinu, kterou zosobňují například sicilská Cosa Nostra, neapolská a z nedávné doby i na Slovensku nechvalně proslulá 'Ndrangheta nebo apulijská Sacta Corona Unita. Právě tyto organizace mohou z nového programu profitovat skrze řetězové vytváření pracovních míst, které umožní jejich členům fiktivně přijímat práci a plnit tak podmínky občanského příjmu.

Jak to dopadne?

Výsledkem programu tak namísto ekonomického růstu a zajištění důstojného života lidí, může být v lepším případě mrhání peněz daňových poplatníků na stavění hladových zdí, v horším případě pak nástroj vládních subvencí organizovanému zločinu.

Program občanského příjmu tak může skončit fenomenálním úspěchem, ale i kolosálním selháním. Výsledek ukáže až čas. Ale příklad z kanadské provincie Ontario, kde svůj vlastní model nepodmíněného příjmu v loňském roce neúspěšně testovali Kanaďané napovídá, že pravdě bude spíše druhá varianta.

