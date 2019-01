Italští neofašisté chtějí unést Palacha a jeho odkaz. Posilují a chybí jim modla na tričko

Od smrti Jana Palacha, který se v roce 1969 protestně upálil na Václavském náměstí, uplyne příští týden 50 let. Jeho odkaz si bude připomínat také italská Verona, ovšem ve velmi absurdních spojitostech. Pod záštitou radnice se tam koná koncert neonacistických a neofašistických kapel. Mezi Čechy to už chvíli vyvolává zděšení a české politiky to vyburcovalo k protestním akcím. „Situace je vážná,“ komentují vzestup neofašistů pro INFO.CZ, italští novináři.