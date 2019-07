Johnsona čeká střet s realitou a zmírní tón. Část slibů je příliš i na jeho stranu, říká Kruliš | info.cz

Boris Johnson – nepřehlédnutelný politik a hlasitý zastánce odchodu Británie z EU – se odpoledne stal novým premiérem Spojeného království. Dočkal se tak vysněné funkce, na které ho čeká unikátní zkouška. Do brexitu aktuálně zbývá ani ne sto dní a dokončit tuto misi bude pro Johnsona velmi složité. „Jeho manévrovací prostor je stejně omezený, jako měla premiérka Mayová. Pokud bude chtít provádět sliby z kampaně, může brzy čelit ztrátě většiny v dolní komoře. Pak by musel jít do předčasných voleb,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ odborník na Velkou Británii z Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš.

Boris Johnson po Therese Mayové převzal zemi v hluboké politické krizi, parlament je rozdělený a stejně tak i veřejnost. Vlády se ujímá v komplikovanější situaci, než byla před třemi lety, kdy se o křeslo rovněž ucházel. Jaká je jeho výchozí pozice?

To, že měl Boris Johnson ambici být britským premiérem, bylo špatně skrývaným tajemstvím a komentátoři o tom hovoří už od dob jeho primátorství Londýna. Současný nástup do premiérského křesla je asi lépe načasovaný, než kdyby k tomu mělo dojít už těsně po referendu. Johnson by jako osobnost stavící se za odchod země z EU v první fázi jednání vyvolal mnohem silnější emoce a mohl by být překážkou už na začátku brexitových rozhovorů.

Čistě z hlediska jakési emocionální chemie tak pro Johnsona může být nyní výhodou, že se stává premiérem v době, kdy v evropských institucích dochází k personální obměně – Evropské komise bude mít nové složení, bude tu nový předseda Evropské rady a podobně. Může to pro něj být výhodné v tom, že on sám nebude tou jedinou překážkou jednání.

Johnson je zastáncem tzv. tvrdého brexitu, tedy úplného odchodu i bez dohody s EU. Rovněž je velkým kritikem dohody, se kterou přišla Theresa Mayová a kterou jí parlament už třikrát zamítl. Johnson tvrdil, že by s EU vyjednal mnohem lepší podmínky. Nyní dostává šanci se ukázat, čeká ho tvrdý náraz?

Určitě to pro něj bude střet s realitou – a to i ve vztahu k vlastní politické scéně a rozložení sil v parlamentu. Může se velmi záhy ukázat, že jeho postoj, se kterým prošel kampaní, nebude mít podporu v Dolní sněmovně a buďto ho bude muset přehodnotit, nebo čelit velkému riziku předčasných voleb. Johnson v kampani sliboval odchod bez dohody a tlak na Evropskou unii, ale něco takového je i pro řadu členů jeho vlastní strany těžce stravitelné.

Složitou situaci však bude mít nejen na britské politické scéně, ale i ve vztahu k evropské sedmadvacítce. Unie ho může brát jako rétoricky silnějšího hráče, než byla Mayová, ale pořád to bude jen rovina rétorická, ke které potřebuje parlamentní většinu. Johnson může s touto ostrou vyjednávací strategií prorazit, jen pokud půjde do předčasných voleb a dokáže v nich vyhrát – ať už sám s Konzervativní stranou, anebo s podporou Nigela Farage. O spojenectví se Stranou pro brexit za účelem dokončení brexitu se totiž dá určitě spekulovat.

Jak se tedy bude situace kolem brexitu nyní vyvíjet? Johnson během kampaně opakovaně slíbil, že Británie vystoupí z EU k 31. říjnu „stůj co stůj“ a unie trvá na tom, že se dohoda měnit nebude...

Odchod bez dohody bude v rétorické rovině vypadat jako téměř neodvratný, ale stále platí, že racionalita na obou dvou stranách by něco takového neměla dovolit. Další vývoj však bude záviset na konzervativcích. Johnson po Mayové zdědil výsledek voleb, kdy je vláda u moci díky hlasům severoirských unionistů, ale zároveň je závislá na téměř každém hlasu poslanců z řad konzervativců. Johnsonův manévrovací prostor je stejně omezený, jako měla premiérka Mayová. A pokud bude chtít provádět sliby z kampaně, může brzy čelit ztrátě většiny v dolní komoře. Pak by musel jít do předčasných voleb a až v závislosti na jejich výsledku by se ukázalo, jakou relevanci jeho sliby vůbec mají.

Dá se čekat, že jako ministerský předseda teď Johnson začne ostrý tón mírnit?

Samozřejmě kampaň je jedna věc, politická realita pak věc druhá. Slova směřovaná do Bruselu proto budou pravděpodobně mírnější, než jaké jsme slyšeli během kampaně. Důležité ale budou reálné činy a teprve časem se ukáže, kolik miliard liber by bylo na odchod bez dohody uvolněno. Tyto hmatatelné kroky se budou počítat rozhodně víc.

Pojďme se od Evropy posunout k britské politické scéně. Co pro ni bude zvolení Borise Johnsona znamenat? Kolik času mu dáváte?

Pokud přijde s nějakou smířlivější rétorikou, může si tím koupit čas, aby nepřišel o většinu v dolní komoře hned po svém jmenování. (Konkurent při volbě předsedy konzervativců) Jeremy Hunt nebyl od Borise Johnsona až tak vzdálený – šlo právě o intenzitu jejich rétoriky a pokud z ní Johnson sleví, členové Konzervativní strany, kteří by potenciálně mohli rebelovat, si to nedovolí. Riziko, že by v Downing Street mohl usednou šéf labouristů Jeremy Corbyn, je pro jakéhokoliv konzervativce naprosto zásadní. Takže pokud Johnson nepůjde s hrozbou odchodu bez dohody úplně na doraz, nebudou mít důvod, proč riskovat předčasné volby.

Bude tedy na Johnsonovi, aby intenzitu svých vyjádření nepřehnal. Pak je dost možné, že bude nucen postupovat podobně jako Theresa Mayová a bude tu jistá kontinuita s předchozí vládou. Jestli ale ze své ostré rétoriky ubere, konzervativcům odpadne hlavní důvod, proč by měli usilovat o předčasné volby.

Jak se do jeho vedení země promítne to, že ho značná část Britů nemá zrovna v lásce?

Jsou samozřejmě skupiny, které ho rády nemají a které mají. To platí pro většinu lidí, kteří by na tento úřad chtěli dosáhnout. Boris Johnson je možná člověk, který společnost bude víc polarizovat než třeba Jeremy Hunt nebo Theresa Mayová, ale je to do značné míry spojené i s tím, že nastupuje v době, kdy je Británie kvůli otázce brexitu už tak rozdělená.

Pokud bude chtít být dobrým premiérem, bude muset prokázat výborné formulační schopnosti a snažit se na svou stranu získávat lidi s nejrůznějšími názory. A Johnson je jako novinář známý tím, že dokáže do textu zahrnout různé pohledy, kterými lidi osloví. Pokud by psal projev o kontroverzním tématu, jako je třeba nošení oděvu pro muslimy, dokáže do něj promítnout liberální pohled, podle kterého si má každý nosit jakékoliv oblečení, ale zároveň tam zahrnout i věty, které se na problém dívají konzervativněji a přílivu jiných kulturních faktorů do Británie se snaží bránit.

Johnson tedy dokáže v textu vyjít vstříc různým názorům a díky tomu by jako premiér mohl polarizaci překonávat. Nicméně je fakt, že Johnson jako osobnost, která od počátku velice striktně prosazovala odchod Spojeného království z Evropské unie, je pro část společnosti natolik nepřijatelný, že ať už bude dělat cokoliv, nepřijatelným zůstane a nikdy mu v uvozovkách nebude odpuštěno.

Posílí jeho zvolení pozici Konzervativní strany, která v posledních měsících zaznamenává značný odliv voličů?

Předpokládá se – a proto ho také členové Konzervativní strany volili –, že Johnson dokáže zabránit odlivu voličů konzervativců směrem ke Straně pro brexit Nigela Farage a že zároveň dokáže přesvědčit k návratu ty voliče, kteří k Farageovi odešli. Byl tedy zvolen jako někdo, kdo dokáže tento odliv zvrátit. Díky jeho zvolení se ale konzervativci zároveň mnohem jasněji vyprofilují a můžou tak o část podporovatelů i přijít.

Johnson může zabránit tomu, aby strana v příštích volbách neměla pouhých devět procent jako ve volbách do Evropského parlamentu. V nich sice platí trochu odlišnější pravidla než během hlasování do Westminsteru, ale pokles na pátou příčku by se za Johnsona nemusel opakovat. Ale neznamená to, že bude schopný dosáhnout větších úspěchů, než jen zabránit odlivu voličů a propadu strany do úplné marginalizace. Voliče, kteří jsou mimo toto spektrum, totiž bude Johnson oslovovat jen velmi těžko.

Jeho protikandidátem v boji o premiérské křeslo byl Jeremy Hunt, který však není takovou osobností – ať už v dobrém či spatném slova smyslu. Byl by podle vás Hunt pro Británii lepší volbou?

Podle mého názoru by v současné chvíli byl Jeremy Hunt z posledních dvou kandidátů pro Británii lepší volbou, ale nebyl by lepší volbou pro Konzervativní stranu. Konzervativci se během hlasování dívali na to, co je dobré pro celou zemi z jejich pohledu. Pokud ale budeme brát v potaz schopnost dospět ke konsenzu s Evropskou unií, Jeremy Hunt by s ohledem na své charakterové rysy, které nebudí takové kontroverze, mohl být pro Británii v této fázi vhodnějším premiérem.