Kdo otrávil Skripala stále nevíme. Poradce britské premiérky utnul spekulace o pachatelích

Britské orgány zatím neidentifikovaly osoby podezřelé z otravy bývalého ruského dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Juliji. Podle agentury Reuters to dnes v parlamentu řekl poradce premiérky Theresy Mayové pro národní bezpečnost Mark Sedwill, a to navzdory dřívějším informacím některých médií, že se tak už stalo. Sedwill také sdělil, že byla zvýšena ochrana dalších přeběhlíků, kteří by rovněž mohli být ohroženi.