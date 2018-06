Kdo přijde do Evropy, musíme rozhodovat my, ne převáděči, nechal se slyšet rakouský kancléř

O tom, kteří migranti přijdou do Evropy, musí rozhodovat Evropa a ne převáděči. Po setkání s premiérem sousední největší německé země Bavorska Markusem Söderem to dnes řekl rakouský kancléř Sebastian Kurz. Oba politici se vyslovili pro rychlé řešení migrační otázky na evropské úrovni, důraz přitom kladou na ochranu vnějších hranic. Za chybu Kurz označil dlouholeté „zbytečné debaty“ o kvótách na přerozdělování uprchlíků, které podle něj nepřinesly kromě napětí nic pozitivního.

„Musíme zajistit, že o tom, kdo přijde do Evropy, budeme rozhodovat my a ne převáděči,“ řekl rakouský kancléř po setkání s bavorským premiérem v Linci na severu Rakouska. Evropská unie se podle něj nyní musí soustředit na ochranu vnější hranice. Jedinou alternativou k bezpečné vnější hranici schengenského prostoru je totiž podle něj návrat ke kontrolám na vnitřních hranicích. To si Kurz podle svých slov jako mladý člověk, který volný pohyb po Evropě považuje téměř za samozřejmost, nepřeje.

Předseda bavorské vlády posílení ochrany vnějších hranic podpořil. „Situace z roku 2015 se nesmí opakovat,“ řekl s odkazem na rok migrační krize, kdy přes rakousko-německou hranici do Bavorska proudily statisíce uprchlíků. Podporu Söder, který patří k tvrdým kritikům migrační politiky německé kancléřky Angely Merkelové, vyjádřil rovněž nápadu zřídit „ochranné zóny“ v severní Africe, kde by se rozhodovalo o žádostech o azyl v evropských zemích.

Setkání rakouské spolkové vlády a bavorské zemské vlády se uskutečnilo v době hluboké krize kabinetu kancléřky Angely Merkelové, kterou vyvolal spor o migrační plán německého ministra vnitra Horsta Seehofera. Předseda bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) chce některé migranty vracet zpět přímo na hranicích. Kancléřka se obává, že by to spustilo dominový efekt.

Merkelová a Kurz budou spolu se zástupci některých dalších zemí a předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem jednat o řešení migrační otázky na setkání v neděli v Bruselu.

Kancléř Kurz zdůraznil, že tématem schůzky bude hledání evropského řešení, nikoliv německá vládní krize. „Přeji německé vládě, aby se jí podařilo najít společnou linii. Do této diskuze ale nebudeme vstupovat,“ řekl předseda rakouské vlády. Zároveň upozornil, že na evropské úrovni hodlá Rakousko usilovat o to, aby v řešení migrační otázky „konečně nastal nějaký pokrok“. „Nesmíme jednat teprve, až ke katastrofě dojde,“ zdůraznil Kurz. Kritizoval, že se Evropa posledních několik let „zbytečně“ hádala o kvótách na přerozdělování migrantů. „Vedlo to jen k napětí v Evropě, jinak takhle debata k ničemu pozitivnímu nevedla,“ řekl kancléř.