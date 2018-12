Klíčové volby v EU v roce 2019: Hlasovat se bude v Polsku, Řecku i celé EU. Proč je sledovat?

Rok 2019 sice nelze podle odborníka na Evropskou unii Jana Kováře z Ústavu mezinárodních vztahů označit za „volební, nebo dokonce supervolební rok“ – tím byl především rok 2017, kdy se konaly volby v Německu a Francii – přesto budou nadcházející měsíce na volby v Evropě poměrně bohaté a pozornosti Bruselu určitě neuniknou.

Za ty nejzásadnější lze označit volby do Evropského parlamentu, které na sebe strhnou pozornost v druhé polovině května. Přípravy na evropské volby však v přímém přenosu běží už dnes – strany postupně zveřejňují lídry svých kandidátek a začínají s přesvědčováním voličů, aby nevhodili svůj lístek populistům. Právě z nárůstu populistických stran mají představitelé EU největší obavy.

„Politici z mainstreamových stran pravého nebo levého středu si v evropských institucích drží pohodlnou většinu – ať už jde o Evropský parlament, Evropskou radu nebo Evropskou komisi. S dalšími volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 však může tato éra dojít ke svému konci, podpora mainstreamových stran totiž klesá, zatímco obliba populistů krajní pravice i levice a nově vznikajících politických hráčů roste,“ píše v analýze think-tank Carnegie Europe.

V květnových volbách se však nebude rozhodovat jen o složení europarlamentu – výsledek bude mít vliv také na nové vedení Evropské komise. Lídr nejsilnější frakce v Evropském parlamentu se totiž stane šéfem komise, a nahradí tak současného Jeana-Clauda Junckera. Boje takzvaných spitzenkandidátů se navíc poprvé zúčastní také český kandidát Jan Zahradil, který byl zvolen volebním lídrem frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR).

INFOGRAFIKA: Volba šéfa Evropské komiseautor: INFO.CZ

V době, kdy proběhnou volby do Evropského parlamentu, se uskuteční také parlamentní volby v Belgii. Zemi tak znovu čeká náročný proces sestavování vlády, které je kvůli národnostnímu rozdělení a složitému politickému systému tradicí. Podle Kováře však výsledek voleb velké dopady na Evropu mít nebudou.

„Jako nejméně důležité se z dnešního pohledu jeví belgické parlamentní volby, po kterých se však jako většinou čeká komplikované sestavování federální vlády, a portugalské parlamentní volby, kde se neočekává zásadní dopad na evropskou politiku země,“ říká pro INFO.CZ odborník ÚMV s odkazem na parlamentní volby v Portugalsku, které proběhnou až v druhé polovině roku.

To se však nedá říct o volbách v severských zemích – Dánsku a Finsku, ve kterých mohou posílit populistické strany. Hlasování se tak jistě dostane do hledáčku Bruselu. „Pro Evropskou unii budou jistě důležité volby v zemích jako Finsko a Dánsko, kde bude otázka, jestli posílí populistické a nacionalistické strany. Pokud ve Finsku uspěje Strana Finů a v Dánsku Dánská lidová strana, muže to mít značný dopad na evropskou politiku daných zemí a tím na zbytek EU,“ říká Kovář.

Zatímco finské parlamentní volby se odehrají už v dubnu, Dánové si na hlasování počkají až do června. Obyvatelé severského království v nich mohou rozhodnout o posílení protiimigrační euroskeptické Dánské lidové strany, která je dnes druhou nejsilnější stranou parlamentu a drží si 37 křesel z celkových 179. „Dánská lidová strana dnes podporuje menšinový kabinet a udržení či posílení jejího vlivu je zásadní pro vytvoření vlády a její program,“ dodává Kovář, podle kterého budou pro EU podobně důležité také řecké a polské parlamentní volby.

V Řecku mají lidé o novém vedení země rozhodnout v polovině října. Největší pozornost přitom bude poutat levicová strana Syriza Alexise Tsiprase, která ovládla volby v roce 2015 díky její ostré kritice úsporných opatření. V současnosti však bojuje o preference voličů s opoziční stranou Nová demokracie.

„Vzhledem k důležitosti Řecka v klíčových unijních agendách jako je migrační a azylová politika nebo fungování eurozóny, bude formování nové řecké vlády důležité pro pozici země ohledně budoucnosti a reformy těchto oblastí,“ říká pro INFO.CZ Kovář a dodává, že klíčové budou kvůli sporům s Evropskou komisí důležité i volby v Polsku, které proběhnou v listopadu.

„Podobně polské volby budou důležité především kvůli problematické pozici země, která je v posledních letech předmětem zájmu Komise z hlediska dodržování právního státu a základních hodnot, na kterých unie stojí. Výsledky voleb ovlivní formování vlády a následnou možnou proměnu polské pozice,“ dodává odborník ÚMV.

Přestože nejde o součást Evropské unie, pozornosti neuniknou ani volby na Ukrajině – a to jak ty prezidentské, které proběhnou v březnu, tak parlamentní plánované na říjen. Obě hlasování bude mít v hledáčku především Rusko – právě strany napojené na zájmy Moskvy by přitom ve volbách mohly posílit. „Navzdory proevropské síle, kterou v roce 2014 přinesla revoluce zvaná Euromajdan, mohou strany blízké zájmům Moskvy najít cestu k moci – je to víc realistický scénář, než se obecně předpokládá,“ varuje tnik-tank Atlantická rada, který se věnuje problematice mezinárodních vztahů.