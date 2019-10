Komise von der Leyenové bude mít zpoždění. Grilování smetlo i „těžkou váhu“ Goulardovou | info.cz

Jean-Claude Juncker povede Evropskou komisi možná déle, než předpokládal. Nový tým Ursuly von der Leyenové se totiž s největší pravděpodobností nebude schopen k 1. listopadu ujmout úřadu, napsal bruselský server Politico. Ve čtvrtek europoslanci odmítli už třetí kandidátku na post komisaře, tentokrát Francouzku Sylvii Goulardovou, která měla mít na starosti klíčové portfolio vnitřního trhu.

Už před ní neuspěli maďarský kandidát Lászlo Trócsányi a Rumunka Rovana Plumbová. V Rumunsku ale padla vláda a hledání nového kandidáta se tak zřejmě protáhne. I francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že náhradníka za odmítnutou Goulardovou zatím nemá.

Ke zpoždění v nástupu nové Evropské komise došlo už v minulosti, konkrétně v roce 2010, kdy se úřadu ujímala Komise pod vedením Portugalce Manuela Barrosa.

Macronovo ponížení

Pro Macrona je odmítnutí Goulardové prvním velkým neúspěchem na evropské scéně. Pravda, poněkud brzdit musel už i se svými reformami evropského rozpočtu, na něž reagovalo Německo jen chladně, tentokrát jde ale o mnohem viditelnější fiasko – vždyť pro jím navrženou kandidátku zvedlo ruku jen 29 europoslanců oproti 82, kteří byli proti.

Jeden z poslanců liberální frakce Renew Europe označil vyřazení Goulardové za ponížení pro Macrona. Sám Macron za něj odmítl převzít odpovědnost s tím, že šéfce Komise nabídl tři různé kandidáty a ona si vybrala právě Goulardovou. Šéf Elysejského paláce uvedl, že nechápe, proč ostatní parlamentní skupiny Goulardovou nepodpořily, i když to měly slíbit von der Leyenové.

„Nechápu, že když se designovaná předsedkyně Komise bavila se šéfy tří poslaneckých skupin a dohodli se, jak se to mohlo změnit,“ řekl s tím, že dané slovo se má dodržet. Z europoslaneckých frakcí lidovců a socialistů ale ihned přišla reakce, že k žádné dohodě na podpoře Goulardové nedošlo.

Vyřazení francouzské kandidátky přitom nebylo až takovým šokem, její problémy se daly očekávat. Protikorupční úřad OLAF totiž vyšetřoval zneužívání unijních fondů ve prospěch centristické strany MoDem, kterého se jako europoslankyně měla dopustit.

Při „grilování“ se navíc probíralo i to, že Goulardová v letech 2013 až 2015 (kdy byla europoslankyně) figurovala na výplatní pásce amerického think-tanku Berggruen. Organizace jí posílala měsíčně 10 tisíc eur (asi 260 tisíc korun) a Goulardová nebyla schopna přesvědčivě vysvětlit, co pro think-tank dělala. Stejně nepřesvědčivě vyzněly i její odpovědi na otázky europoslanců, v nichž se často opakovala.

Nakonec ji proto podpořili jen europoslanci z její liberální skupiny, ostatní byli proti. „Je to chyba Macrona,“ citoval deník Le Monde zeleného europoslance Yannicka Jadota. Tím, že prezident nominoval právě Goulardovou, podle něj „oslabil francouzskou pozici v Evropě“.

Oběť mocenských her poslaneckých frakcí?

Macronovi spojenci to ale vidí jinak – Goulardová se podle nich stala obětí mocenských her v Evropském parlamentu. Jedni tvrdí, že jde o odvetu Macronovi za to, že se postavil proti systému spitzenkandidátů a odmítl do vedení Komise německého konzervativce Manfreda Webera.

Další poslanci jsou toho názoru, že nešlo ani tolik o Webera, ale spíš o vyrovnání sil v europarlamentu – o místo v Komisi už přišla socialistka Plumbová a člen lidovecké frakce Trócsányi, pro rovnováhu tedy bylo potřeba vystavit stopku i kandidátce Renew Europe.

Spekulace o tom, že při grilování Goulardové brali poslanci v úvahu i jiná kritéria než její kvality, potvrzuje i česká europoslankyně Markéta Dlabajová (ANO), která je členkou skupiny Renew: „Se Sylvií Goulardovou jsem v minulosti pracovala a z osobní zkušenosti mohu tvrdit, že se nepochybně jednalo o profesně velmi kvalitní a kompetentní kandidátku do Evropské komise. Většinu kolegů v Evropském parlamentu však tyto její kvality nepřesvědčily a výsledné rozhodnutí je třeba respektovat. Určitou roli při tom sehrála také politika a mocenské hry politických frakcí uvnitř Evropského parlamentu.“

Jako kombinaci více faktorů vidí neúspěch Goulardové Vít Dostál, analytik Asociace pro mezinárodní otázky: „Kdyby ale Goulardová neměla skandály, měla by to jednodušší. Na druhou stranu prošli i kandidáti, kteří měli podobné potíže také,“ upozorňuje. K „pomstě“ Macronovi za odmítání spitzenkandidátů dodává, že francouzský prezident byl sice nejviditelnějším odpůrcem tohoto systému, nebyl jím ale sám. Stejně proti se stavěly i státy Visegrádské čtyřky.

Emancipace europoslanců

Mnohým europoslancům se nemusel líbit ani výběr Ursuly von der Leyenové, na němž se shodl Macron s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. „Macron nepočítal s tím, jak moc se Evropský parlament cítil poškozený jmenováním von der Leyenové,“ potvrdil europoslanec Arnaud Danjean, který patří k Evropské lidové straně.

Se jmenováním von der Leyenové měi paradoxně probém i mnozí němečtí europoslanci – podle Le Monde i čtyři desítky členů její domovské CDU, kterým vadila sociálně laděná část jejího programu.

Problémy von der Leyenové a jejího týmu zároveň ukazují, že ani dohoda silných států, jako je Německo a Francie, nemusí stačit k tomu, aby prosadily vše, co chtějí. Evropský parlament, který je pestřejší, ale i více roztříštěný než v minulosti, chce do unijního dění promlouvat stále více.