Krize v Německu: Seehofer otevřel hru, kterou řídí jiní. Vláda Merkelové může jít ke dnu, říká expert

Neshody v migračních otázkách nejsou mezi Křesťanskodemokratickou unií (CDU) Angely Merkelové a její sesterskou Křesťanskosociální unií Bavorska v čele s Horstem Seehoferem ničím novým; tentokrát je ale spor vážnější, než kdy dřív. Důvodem je mimo jiné i to, že se někdejší bavorský premiér ujal křesla ministra vnitra, který má právě otázky spojené s azylovou a migrační politikou na starost.

Seehofer tak z pozice ministra vnitra přišel s plánem, jak německou migrační politiku reformovat. Mimo jiné v něm počítá s tím, že by Německo mělo ze svých hranic ihned vracet běžence do ostatních zemí EU, ve kterých byli předtím registrováni. Změna německého přístupu by tak mohla vést i k vracení žadatelů o azyl do Česka.

Okamžité vracení běženců ale odmítla kancléřka Merkelová, která upozorňuje na to, že takový návrh není v souladu s právem EU. Německo by tak navíc přistoupilo k jednostrannému opatření, aniž by se na tom s okolními státy dohodlo. „Jsme přesvědčeni o tom, že nepředjednané vracení (migrantů) z našich hranic jako země v srdci Evropy by mohlo vést k negativním dominovým efektům,“ poznamenala dnes Merkelová.

„Odmítání uprchlíků na hranicích jednostranně bez dohody s ostatními, to by byl opravdu kvalitativní posun v německé politice,“ říká pro INFO.CZ odborník na německou politiku z Katedry německých a rakouských studií FSV UK Vladimír Handl s tím, že jde o „největší krizi ve vztazích CDU a CSU od poloviny 70. let“, kdy chtěl sesterskou spolupráci dvou stran vypovědět i tehdejší předseda CSU Franz Josef Strauss.

Tentokrát se však centrem problémů stalo řešení uprchlické krize, na kterém se Seehofer s Merkelovou neshodnou už od jejího vypuknutí v roce 2015. Z CSU se však ozývají mnohem radikálnější názory, než slýcháváme od tradičně ostrého Seehofera. Mezi nimi je bavorský premiér Markus Söder, který dokonce hovoří o konci multilateralismu.

„Takové vyjádření jsme před pár lety poprvé slyšeli od Viktora Orbána, dnes ho slýcháváme od Donalda Trumpa a multilaterální princip zpochybňuje i Rusko, ale od německého politika jsme to za celé poválečné období neslyšeli. To považuji za určité prolomení tabu,“ říká Handl, podle kterého si členové CSU, jako je právě Söder, hru, kterou rozjel Seehofer svým migračním plánem, přivlastnili. Jde jim totiž hlavně o jednu věc – uspět v říjnových volbách do Bavorského zemského sněmu.

„Pokud vláda skončí, Seehofer půjde na druhou kolej, což by Södera podle mě nebolelo, protože oni dva byli dlouhou dobu konkurenti. Myslím, že Seehofer takhle daleko jít nechtěl, ale otevřel hru, kterou převzali jiní aktéři s trochu jinou agendou – to je Markus Söder nebo Alexander Dobrindt, jejichž politika se nese v duchu ‚Bayern first‘ a kteří jsou ochotní vládu nechat padnout, protože pro ně je hlavní uspět ve volbách v Bavorsku. To Seehofer rozpoutat nechtěl, jeho hru ale v tuto chvíli už hrají jiní,“ popisuje vztahy uvnitř CSU odborník.

Seehofer se tak podle Handla dostal do pasti – chtěl sice posílit vlastní stranu před klíčovými volbami, ve kterých bude soutěžit o hlasy s krajně pravicovou Alternativou pro Německo, rozpad koalice ale není ani v jeho zájmu, protože pokud padne vláda, bude už „jen“ předsedou CSU a o křeslo ve vládě přijde. Takový scénář by navíc konstelaci CSU před bavorskými volbami zrovna nevylepšil.

Migrační plán, který nikdo neviděl

Seehoferův migrační plán se tak stal jablkem sváru, který může mít pro Německo dalekosáhlé následky. Paradoxem přitom je, že z klíčového dokumentu se na veřejnost zatím dostaly jen střípky. „Je docela absurdní, že tady probíhá hluboká politická krize kvůli plánu, který nikdo neviděl. Ani koaliční partner SPD nemá plán v ruce a kromě špiček CDU a CSU nikdo neví, co v něm je,“ tvrdí Handl.

Se Seehoferovými plány se dnes mohlo blíže seznámit alespoň předsednictvo CSU, které usnesení jednomyslně schválilo. Šéf CSU a ministr vnitra pak také oznámil, že policii nařídí, aby do země okamžitě přestala pouštět lidi, kteří mají do Německa zakázaný vstup nebo zde nemohou pobývat. S dalšími opatřeními včetně vracení migrantů registrovaných v jiné zemi Evropské unie ale prý vyčká do začátku července.

Seehofer tak dal Merkelové čas na to, aby se pokusila vyjednat evropské řešení. Za necelé dva týdny totiž evropské lídry čeká summit v Bruselu, kde bude migrace hlavním bodem programu. Kromě toho se chce Merkelová snažit o sjednání bilaterálních smluv se zeměmi, které by měly z německých hranic žadatele o azyl přebírat zpět.

„Merkelová to chce zabalit do evropského řešení a slibuje ještě malý neformální summit, který by se konal příští víkend před unijním summitem, a zúčastnily by se ho zainteresované strany jako Itálie, Řecko, Rakousko, možná balkánské země,“ říká Handl. Merkelovou tak čeká dvoutýdenní vyjednávací maraton, nad úspěchem rozhovorů s evropskými zeměmi ale visí otazníky. O reformě azylového systému se totiž v unii hovoří poslední dva roky, ale bez výsledku.

Podle Handla úspěch německé kancléřky při hledání evropského řešení závisí mimo jiné i na postoji Česka. „Problém je, že se Merkelová vydala na cestu evropského řešení, ale nikdo ji nenásledoval. Jen Rakušané a Švédi, ale ti už se taky vyčerpali, pak je tu pár drobných příspěvků, ale je to daleko od toho, co Merkelová očekávala, když v roce 2015 Německo přijalo milion lidí – to byl bianco šek s tím, že se to dál bude řešit evropsky, ale ono se to neřeší. Je to tedy i otázka pro českou politiku – jestli se budeme pořád tvářit, že je to na Němcích,“ tvrdí Handl.

Postoji Merkelové však nenahrává průzkum veřejného mínění, o kterém dnes informoval list Augsburger Allgemeine. Podle něj je 53 procent Němců pro to, aby skončila současná velká koalice, pokud se CSU neprosadí se svým požadavkem vracet část migrantů rovnou na německých hranicích. Za německou kancléřkou však naopak stojí koaliční sociální demokraté (SPD) a v Bundestagu má podporu také od strany Zelených.

„Merkelová to vnímá jako zásadní téma své osobní i evropské politiky, že se mají hledat společná řešení nebo přinejmenším bilaterální. Prostě nedělat jednostranné kroky, které jsou konfliktní a budou Evropu jen dál rozkládat,“ vysvětluje odborník z Katedry německých a rakouských studií s tím, že pokud by se k CSU přiklonila, mohla by tak naopak ohrozit koalici s SPD.

Německá kancléřka však Seehoferovi nechce ustoupit, což dokázala i dnes. CSU totiž po dopoledním jednání oznámila, že pokud se Merkelové za 14 dní nepodaří najít evropské řešení, Seehoferova strana bude požadovat, aby se s vracením migrantů přímo z německých hranic začalo okamžitě. Kancléřka a šéfka CDU ale ultimátum odmítla a uvedla, že začátkem července situaci znovu posoudí.

Spor Seehoferovi ve volbách nepomůže

Jak krize v Německu dopadne, je tedy zatím otevřené. Handl však věří, že se oběma stranám nakonec podaří najít kompromis. Jakousi záchrannou sítí pro řešení sporu by se podle něj mohli ukázat členové CDU a CSU z nižších politických pater, kteří nepatří mezi stranické špičky a nejsou tak ani součástí vyhroceného konfliktu, na druhou stranu jsou ale zvyklí mezi sebou po generace spolupracovat. Druhou možností je pak případné zapojení šéfa parlamentu Wolfganga Schäubleho, kterého si váží obě strany.

„Jestli už tedy není pozdě, jeho zapojení by mohlo být skutečně zajímavé, protože má v CSU velkou autoritu. Je i hodně křesťansky orientovaný, což je pro CSU důležité. Schäuble by tomu tedy mohl pomoct,“ říká Handl s tím, že nakonec i CSU ví, že řešení migrační krize nemůže být jednostranné. Vyvolaný spor o vracení běženců na německé hranici navíc straně ani nijak zvlášť nepomůže. Ostrá kritika migrační politiky Merkelové totiž Seehoferově straně nepřinesla ovoce ani v minulosti.

„Seehofer šel ve vymezování se vůči Merkelové a jejímu řešení uprchlické krize v roce 2015 velice daleko a dopadlo to tak, že AfD měla ve spolkových volbách na území Bavorska 12,6 procent hlasů – to je pro CSU katastrofa. Mysleli si, že je touto politikou udrží pod hranicí deseti procent, ale to se nepodařilo. Takže nevím, kde berou tu důvěru, že když ještě přitvrdí, seberou AfD hlasy,“ říká Handl s tím, že to tak zatím vůbec nevypadá. Průzkumy ze začátku června totiž Alternativě pro Německo predikují zisk ve výši až 14 procent hlasů.

„AfD má podle posledních průzkumů kolem 12 až 14 procent, je tak na čtvrtém místě za CSU, SPD a Zelenými. Nejsem si tedy jistý, jestli tenhle tanec zajistí CSU absolutní většinu, tedy něco přes 45 procent. Na to CSU hraje v první řadě, protože nechce žádného koaličního partnera, a strana proto žije v téhle křeči. Ale nevím, jestli jim současný spor pomůže – mně to připadá spíš jako absolutní divadlo,“ dodává Handl.

Zatímco zajištění absolutní většiny ve volbách je pro CSU nejasné, jisté je, že v případě nedohody může CSU přijít o klíčového partnera, díky kterému má vliv i na spolkovou vládu. „Doufám, že si spočítají, že přínos potopení koalice je nejistý a že už teď vlastně udělali všechno, co mohli – jasně dali najevo, že chtějí zostření politiky, že jsou ochotní jít do konfliktu, ale teď už by mohli říct: ‚Budeme na tom dál trvat, ale teď uděláme kompromis a budeme tlačit na evropské řešení, a když to nepůjde, znovu se k něčemu podobnému vrátíme‘,“ uzavírá odborník.