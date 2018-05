Lidovci už znají lídra do voleb do Evropského parlamentu. Povede je europoslanec Svoboda

Lidovce povede příští rok do voleb do Evropského parlamentu dosavadní europoslanec Pavel Svoboda. Na druhé místo dnes stranická konference nominovala dalšího europoslance Tomáše Zdechovského a na třetí europoslankyni Michaelu Šojdrovou.

Informaci o podobě kandidátské listiny pro volby do Evropského parlamentu potvrdil novinářům předseda strany Pavel Bělobrádek.

Strana ještě podle něj vede debatu, zda kandidátní listinu nesestaví společně s TOP 09 a Starosty a nezávislými (STAN). Volby do Evropského parlamentu (EP) se uskuteční na konci května 2019.

Kandidátní listinu považuje lídr Svoboda za silnou. Za hlavní témata označil otázku bezpečnosti nebo řešení migrační krize. Zdůraznil, že lidovci požadují, aby Česká republika zůstala v Evropské unii, protože pro členství v ní není alternativa. Podrobnosti programu teprve strana připraví a zveřejní.

Občané EU volí zástupce do EP jednou za pět let. Česko má v dosavadním EP 21 míst. V minulých volbách do Evropského parlamentu dali voliči KDU-ČSL 9,95 procenta volebních hlasů, lidovci tak získali tři křesla europoslanců. Těsně nejúspěšnější podle zisku voličských hlasů bylo tehdy hnutí ANO, které získalo čtyři mandáty, stejně jako koalice TOP 09 a STAN. Také sociální demokraté získali čtyři křesla europoslanců. Komunisté mají, stejně jako lidovci, tři europoslance, ODS dva a Svobodní jednoho. Volby v roce 2014 doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných voličů.

Příští volby se uskuteční v rozmezí 23. až 26. května 2019. Europarlament bude mít nově po odchodu Velké Británie z EU 705 křesel místo dosavadních 751. Podle pravidel z roku 1976 by se volby měly konat mezi 6. a 9. červnem, tento termín ale členské státy považovaly za nevhodný. Navrhly proto změnu.