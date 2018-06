Loď Aquarius jako nový začátek: Převadeči už začali lodě s migranty přesměrovávat na Španělsko

Španělská vstřícnost k migrantům z lodi Aquarius velmi rychle rezonuje mezi mafiemi, které převádějí lidi ze subsaharské Afriky do Evropy. Některé z nich okamžitě začaly přesměrovávat část migrantů z hlavní trasy mířící přes Libyi do Itálie na cestu do španělských autonomních měst Ceuta a Melilla na severním pobřeží Afriky. Počet lidí, kteří tam doputují, se podle expertů může v nejbližší době řádově zvýšit a obě města stojí před zásadním problémem. Píše to španělský deník La Razón.