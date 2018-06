Macron chce pokuty pro Česko kvůli migraci. Babiš už telefonoval s Merkelovou, Francii nechápe

"Jsem osobně pro mechanismus, který by toto bral v úvahu," uvedl Macron na otázku na možné finanční sankce.

"Nemůžete mít země, které mohutně těží ze solidarity Evropské unie a které mohutně zdůrazňují svůj národní egoismus, když jde o otázky migrace," řekl francouzský prezident na tiskové konferenci se Sánchezem.

Macron se Sánchezem sešel den před narychlo svolanou schůzkou, která se bude v Bruselu zabývat migrací před řádným summitem EU koncem příštího týdne.

Podle Macrona se Francie a Španělsko shodují na vytvoření "uzavřených středisek na evropské půdě" pro migranty. Tato střediska by odpovídala standardům Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a byla by ustavena z unijních prostředků. "To by umožňovalo bezprostřední finanční solidaritu, rychlé vyřízení žádostí a evropskou solidaritu, aby organizovaným způsobem každá země přebírala lidi s nárokem na azyl," uvedl Macron.

Nápad na vytvoření středisek na evropské půdě je v přímém rozporu s tím, co v uplynulých dnech požadovali jiní evropští politici. Ve čtvrtek na summitu zemí visegrádské čtyřky v Budapešti vyzval k vytváření středisek v severní Africe český premiér Andrej Babiš. Ten na sociální sítí Twitter uvedl, že telefonoval s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a ta mu neúčast V4 na minisummitu nevyčítala.

Dnes jsem telefonoval s kancléřkou Merkelovou o zítřejším setkání o migraci Narozdíl od Francie nám rozhodně nevyčítá neúčast. A to setkání se koná na její popud. Od @EmmanuelMacron jsem nečekal, že vrátí debatu o rok zpět. Řešení budeme diskutovat ve čtvrtek na Evropské radě. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 23. června 2018

Dánský premiér Lars Lökke Rasmussen a rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes německému listu Bild řekli, že pracují s některými dalšími státy na vzniku "ochranných zón" pro uprchlíky mimo území EU.

V rozhovoru poskytnutém německým novinám skupiny Funke se pro střediska mimo území EU vyslovil také předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. Uvedl, že by si jich několik dokázal představit i na Balkáně, například v Albánii či Makedonii. "Dva nebo tři" takové tábory by podle něj ale byly třeba i v Africe. Myšlenku "záchytných táborů" mimo území EU v minulosti představil i předseda Evropské rady Donald Tusk.