Maďarská opozice chce použít proti Orbánovi jeho vlastní zbraně. Tvrdí, že pašuje migranty

Trestní oznámení na maďarského premiéra Viktora Orbána kvůli pašování migrantů a pomoci při jejich nelegálním překračování hranic avizovala dnes opoziční Demokratická koalice. Rozhodla se tak kvůli podezření, že Maďarsko napomohlo k útěku bývalého makedonského premiéra Nikoly Gruevského. Úřad vlády vzápětí podle agentury MTI popřel, že by maďarský stát či maďarské úřady poskytly Gruevskému jakoukoliv pomoc při útěku z vlasti, kde si měl odpykat dvouletý trest vězení za korupci. Nařčení jsou podle úřadu "falešná".

Místopředseda Demokratické koalice Csaba Molnár na dnešní tiskové konferenci novinářům podle agentury MTI řekl, že Orbánova vláda "lže" o tom, jak expremiér Gruevski uprchl do Maďarska. Upozornil, že podle zpráv z Albánie, kam Gruevski nejprve z Makedonie prchl, expremiér opustil tuto zemi v autě maďarského velvyslanectví v Tiraně. "Vláda nejenže skrývala odsouzeného zločince, ale pomohla mu nelegálně přes hranici," zdůraznil opoziční politik a vyzval kabinet zveřejnit podrobnosti o tom, jak "propašoval zločince do Maďarska". Aférou by se podle Molnára měl zabývat parlament příští pondělí.

Gruevski stál v čele makedonské vlády v letech 2006 až 2016. Na počátku týdne byl na něj vydán zatykač, protože nenastoupil dvouletý trest odnětí svobody za korupci. Gruevski následně oznámil na své stránce na facebooku, že je v Budapešti, kde hodlá požádat o politický azyl.

Šéf úřadu maďarského premiéra Gergely Gulyás ve čtvrtek odmítl prozradit, jak se Gruevski dostal k budapešťskému imigračnímu a azylovému úřadu, kde předložil dokumenty potřebné pro žádost o azyl a kde absolvoval výslech.

Gruevski byl k dvouletému vězení odsouzen za zneužití úřadu při nákupu velmi drahého luxusního mercedesu. Auto bylo zaplaceno z veřejných peněz, ale mělo sloužit jen pro osobní potřeby premiéra. Ten také vybral dodavatelskou firmu, od které pak navíc dostal provizi.

Gruevski je označován za přítele maďarského premiéra Viktora Orbána.

Mluvčí Orbánovy strany Fidesz ho ve středu označil za politika, kterého "současná levicová makedonská vláda, očividně ovlivněná Georgem Sorosem, pronásleduje a ohrožuje".

Viktor Orbán považuje amerického finančníka a mecenáše Sorose, který je maďarského původu, za podněcovatele ilegální migrace a svého úhlavního nepřítele.