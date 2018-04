Maďarská opozice křesá naději na porážku Orbána. Volební účast je zatím nejvyšší od roku 2002

Při volbách před čtyřmi lety v brzkém odpoledni odvolilo 34,4 procenta lidí. Někteří analytici tvrdí, že pokud by dnešní účast přesáhla 70 procent, znamenalo by to, že se opozici podařilo zmobilizovat voliče, a Fidesz by tak mohl přijít o parlamentní většinu, napsala agentura Reuters.

„Oslavujeme demokracii a vypadá to že půjde o krásnou oslavu, protože se jí účastní mnoho z nás,“ citovala agentura AP kandidáta na premiéra maďarských socialistů Gergelyho Karácsonyiho. Karácsony také řekl, že prezident János Áder „opomněl velmi důležitý úkol“, když před volbami nevyzval Maďary, aby šli hlasovat.

„Je jisté, že z nízké účasti by profitoval jedině Fidesz,“ řekl analytik Gábor Györi z institutu Policy Solutions. „Opoziční politici mají pravdu, když se radují z vysoké volební účasti, ale to neznamená, že je rozhodnuto,“ poznamenal zároveň.

Orbán maďarskou opozici obviňuje z toho, že ve spolupráci s OSN, Evropskou unií a americkým filantropem maďarského původu Georgem Sorosem plánuje udělat z Maďarska „zem imigrantů“ a ohrozit tak jeho bezpečnost a křesťanskou identitu. Opozice taková tvrzení odmítá. Gábor Vona, šéf krajně pravicové strany Jobbik, která však v poslední době svoji rétoriku zmírnila, uvedl, že nejde o migranty přicházející do Maďarska, ale o vysoký počet Maďarů odcházejících do západní Evropy s vidinou vyšších výdělků a lepší perspektivy. „Dnešek rozhodne, zda Maďarsko bude emigrantskou zemí nebo ne - a já si nepřeji, aby Maďarsko bylo emigrantskou zemí,“ prohlásil. Jeho strana má podle průzkumů šanci skončit druhá.

Hlasování začalo v 06:00 SELČ a volební místnosti budou otevřené do 19:00 SELČ. Asi 8,3 milionu oprávněných voličů rozhoduje o obsazení 199 poslaneckých křesel. Předběžné výsledky se čekají dnes později večer.