Mayová chce nové parlamentní hlasování o brexitové dohodě o dva týdny odložit, píše britský list

Britská premiérka Theresa Mayová chce odložit druhé parlamentní hlasování o brexitové dohodě, původně plánované na příští týden, až na konec února. S odkazem na zdroje z jejího kabinetu to ve středu večer napsal list The Telegraph. Mayová, která dnes vyráží do Bruselu přesvědčovat lídry EU o novém otevření dohody, podle deníku nestihne do příštího týdne vyjednat změny ohledně klíčové irské pojistky.