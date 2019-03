Německo se otevírá Huawei. Navzdory americkému tlaku zřejmě pustí Číňany k novým 5G sítím

Pro Huawei to ještě není velké vítězství, přesto to pro její byznys v Německu znamená důležitou zprávu. Skupina příslušných ministrů, kteří mají na starosti hospodářství, bezpečnost a telekomunikace, podle amerického deníku The Wall Street Journal předběžně rozhodla, že čínská firma nakonec nedostane stopku při budování moderních sítí páté generace. Mluvčí německého ministerstva vnitra podle serveru CNBC uvedl, že „přímé vyloučení konkrétního 5G dodavatele v současnosti není právně možné a neplánuje se“.

Stanovisko ministrů ještě není oficiálním postojem kabinetu a může čelit opozici ve vládě i v parlamentu, přesto se ale očekává, že by se dramaticky měnit nemělo. Aukce na 5G v Německu má začít už v druhé polovině března, konečný verdikt vlády ohledně účasti Huawei ale podle Reuters nemusí přijít nijak rychle.

Tři důvody

Berlín se aktuálním rozhodnutím rozchází s předními americkými politiky, kteří evropské spojence minulý týden před čínskou firmou osobně varovali. The Wall Street Journal uvádí, že Němci pro to mají hned několik důvodů. Za prvé: Spojené státy údajně nedodaly přesvědčivé důkazy o tom, že Huawei skrývá ve svých technologiích prostředky pro špionáž. Za druhé: Její zařízení jsou v oblasti 5G s ohledem na cenu a možnosti údajně jen těžko nahraditelná. „Potřebujeme rychlý internet, potřebujeme ho rychle a potřebujeme, aby to bylo levné,“ cituje deník jedno z německých úředníků, který se na jednání podílel. A za třetí: zástupci německého průmyslu se prý bojí, že by zákaz firmy vedl k odvetě v podobě utnutí přístpu německých firem na čínský trh.

Němci podle The Wall Street Journal hodlají pro jistotu zpřísnit své telekomunikační zákony tak, aby se případné špionáži mohli efektivněji bránit. Zřejmě to omezí i podíl firmy Huawei na výstavbě sítí páté generace v Německu. Inspirovat se můžou třeba v Británii, kde Národní středisko kybernetické bezpečnosti nedávno dospělo k závěru, že rizika spojená s Huawei lze omezit a země si je dokáže ohlídat. Čínská společnost je tam předmětem důsledného dohledu. „Máme pro ně dost možná nejtvrdší a nejdůslednější dohled na celém světě,“ řekl agentuře Reuters šéf střediska Ciaran Martin.

Huawei bude mít v Británii povolený přístup k budování 5G sítí, ale její účast bude omezená jen na konkrétní části. Další možností je, že by telekomunikační operátoři mohli používat zařízení od více různých výrobců, což by mělo případná rizika minimalizovat.

Co vyvolává obavy?

Spojené státy podezřívají Huawei ze špionáže pro Čínu kvůli tomu, že jde – měřeno západní optikou – o dosti neprůhlednou firmu a její zakladatel Žen Čeng-fej měl vazby na čínskou armádu.

Dalším důvodem je zákon z roku 2017, podle kterého tamní organizace, firmy i jednotlivci fakticky musejí spolupracovat s čínskými bezpečnostními orgány a tajnou službou a musejí jim „donášet“. Američané se proto obávají, že technologie Číňanů budou v sobě mít pomyslná zadní vrátka, skrze která se západní sítě otevřou čínské rozvědce. Peking uvádí, že povinnost spolupracovat s bezpečnostními orgány se vztahuje jen na činnosti uvnitř Číny, nikoli v zahraničí. Výklad zákonů je ale v tomto bodě nejasný.

Podobné podezření vyjádřil na adresu Huawei i evropský komisař pro digitální trh Andrus Ansip, stejně jako tajné služby a instituce pro kybernetickou bezpečnost některých evropských zemí. V Česku varoval loni v prosinci před používáním zařízení čínské firmy ve strategických systémech státu Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Huawei z budování sítí páté generace zatím vyřadily Spojené státy, Austrálie nebo Nový Zéland.

Společnost veškerá podezření setrvale odmítá a označuje se za oběť globálního konkurenčního boje. „Není způsob, jak by nás USA mohly rozdrtit,“ prohlásil tento týden velkohubě zakladatel firmy Žen Čeng-fej. „Pokud světla zhasnou na západě, východ bude stále zářit. Pokud na severu zavládne tma, bude tu ještě jih. Amerika není svět, Amerika je jen část světa,“ uvedl. Ztráta západních trhů by ale byla pro firmu velkou ranou.