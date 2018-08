Nenávist nemá v právním státu co dělat. Merkelová odsoudila štvanici, která zuří u českých hranic

„Za prvé, v noci ze soboty na neděli byl zabit člověk a naštěstí jsou už zatčeni podezřelí. Je to hrozná událost,“ připomněla dnes Merkelová vraždu pětatřicetiletého Němce, která útokům na přistěhovalce předcházela. Z vraždy jsou podezřelí dva muži z Iráku a Sýrie; oba jsou ve vazbě.

„Za druhé, to co jsme potom viděli, je něco, co v právním státu nemá žádné místo. Máme videozáznamy, které ukazují, že se odehrály štvanice, že se lidé srocovali, že na ulicích byla nenávist, a to nemá s naším právním státem nic společného,“ zdůraznila šéfka německé vlády po jednání s premiérem Chorvatska Andrejem Plenkovičem.

Zároveň ocenila Seehoferovu nabídku pomoci saským úřadům pro případ, že ji budou potřebovat k prosazení dodržování pořádku a práva.

Seehofer dnes stejně jako Merkelová vyjádřil soucit pozůstalým po zavražděném. Zároveň zdůraznil, že tento případ a jeho dopad na společnost nemůže sloužit jako výzva k násilí nebo výtržnostem. Pro to není v právním státu žádné místo.

Saský premiér Michael Kretschmer (CDU), jehož vláda je za přístup k pravicovým radikálům opakovaně terčem kritiky, dnes uvedl, že stát si nenechá vzít mocenský monopol. Události z Chemnitzu podle něj ukazují, že v boji proti pravicovému extremismu není možné polevit.