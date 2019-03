O osudu reformy autorského práva rozhodne pár vteřin. Odpůrci zkusí osvědčený trik

Navzdory tradičně vyhrocené atmosféře před hlasováním může být rozhodnuto už během pár vteřin. Odpůrci reformy masivně podporovaní technologickou lobby chtějí hned v úvodu prosadit možnost hlasování o pozměňovacích návrzích. Těch bude předloženo několik a týkají se především návrhů na vymazání takzvaného článku 13. Ten přenáší odpovědnost za kradený obsah na portály jako YouTube či Uložto. V současnosti ji má uživatel, ale portály provozují technologické firmy, které odpovědnost odmítají.

Pokud by návrh na hlasování o pozměňovacích návrzích neprošel, bude se hlasovat o celé směrnici, tak jak byla dohodnuta mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a členskými státy EU. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že reforma autorského práva bude rychle schválena.

Pokud ovšem návrh na hlasování o pozměňovacích návrzích projde, bude se o nich jednotlivě hlasovat. Ve chvíli, kdy jakýkoli z nich uspěje, znamená to v podstatě konec celé směrnice, která by se tak vrátila k dalšímu projednávání. Háček je v tom, že takové vyjednávání se už nestihne do nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Jeho složení se po volbách zřejmě zásadně promění a je velmi nepravděpodobné, že reforma autorského práva ještě někdy získá podporu.