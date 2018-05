Orbán dosáhl svého. Sorosova nadace ustoupila tlaku a odchází z Maďarska

Nadace Open Society Fund amerického finančníka maďarského původu George Sorose ohlásila, že kvůli tlaku vlády premiéra Viktora Orbána odchází z Budapešti do Berlína. OSF to dnes oznámila na svém webu s tím, že bude nadále v Maďarsku podporovat občanské skupiny pečující o kulturu, svobodu tisku, transparentnost, vzdělání či zdravotní systém. Rozhodnutí přichází den poté, co vláda ohlásila, že hodlá ještě více zpřísnit pravidla pro činnost nevládních organizací, tzv. zákon Stop Sorosovi.