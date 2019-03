Plány Mayové na odklad brexitu mohou zhatit Francouzi. Paříž hrozí Britům vetem

Pokud britská premiérka Theresa Mayová neposkytne „dostatečné záruky“ věrohodnosti svého plánu, Francie nebude na nadcházejícím summitu EU v Bruselu souhlasit s dokladem termínu brexitu. Ve francouzském Národním shromáždění to dnes řekl ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. S prodloužením lhůty na vyjednávání o podobě odchodu Británie z Evropské unie, jak o něj dnes požádala premiérka Mayová předsedu Evropské rady Donalda Tuska, musí souhlasit všech 27 zbývajících členů EU. Londýn chce brexit odsunout na 30. června.

„Situace, ve které by paní Mayová nebyla schopna představit Evropské radě dostatečné záruky o věrohodnosti své strategie, by vedla k odmítnutí žádosti o prodloužení a k tomu, že bychom dali přednost odchodu (Británie z EU) bez dohody,“ řekl francouzským poslancům Le Drian.

Británie dnes oficiálně požádala ostatní členské země EU o prodloužení lhůty na jednání o podmínkách brexitu do konce června. Podle dosavadního plánu by mělo Spojené království unii opustit 29. března. Mluvčí Evropské komise dnes nicméně řekl, že předseda EK Jean-Claude Juncker v nedávném telefonátu Mayovou jednoznačně varoval, aby nežádala o odklad brexitu za termín konání letošních voleb do Evropského parlamentu, tedy po 23. květnu.

Francouzský list Le Point dnes s odvoláním na dopis zaslaný Emmanuelem Macronem předsedovi Evropské rady Donaldovi Tuskovi uvedl, že se francouzský prezident už rozhodl a hodlá na summitu EU britskou žádost o odklad termínu brexitu na 30. červen odmítnout. Elysejský palác ale zakrátko po zveřejnění článku vydal prohlášení, že se ze strany Le Point jedná o „čirou spekulaci“ a že definitivní rozhodnutí padne až na summitu.

Také německý ministr zahraničí Heiko Maas dnes zdůraznil, že Německo bude chtít před rozhodnutím o případném odkladu termínu brexitu vědět, kam by měl odklad vést. „Vždy jsme říkali, že má-li (Evropská) rada rozhodnout o prodloužení lhůty pro Británii, rádi bychom věděli proč,“ řekl Maas.

Například španělský ministr zahraničí Josep Borrell dnes uvedl, že jeho země je připravena s prodloužením lhůty na vyjednávání podmínek brexitu souhlasit.

Náměstek polského ministra zahraničí Konrad Szymański v rozhovoru poskytnutém agentuře PAP uvedl, že odklad brexitu na 30. června nepředstavuje pro EU žádné institucionální problémy. Těch se přitom obává Evropská komise. Její předseda Juncker se podle mluvčího domnívá, že odkladem na 30. červen bude EU „čelit institucionálním komplikacím a právní nejistotě s ohledem na evropské volby“.