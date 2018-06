Recept na zvládání migrace: Merkelová chce společný azylový systém EU i jeho úřad

Evropská unie potřebuje podle Angely Merkelové jednotný azylový systém a do budoucna také společný azylový úřad. Německá kancléřka to dnes řekla na setkání Evropské lidové strany (ELS) v Mnichově, informovala agentura DPA. Merkelová rovněž vyzvala k reformě unijních institucí včetně snížení počtu eurokomisařů či zrušení dvou ze tří sídel Evropského parlamentu.

"Pokud se nám nepodaří najít společnou odpověď na otázky nelegální migrace, pak budou zpochybněny samotné základy Evropské unie," řekla předsedkyně německé Křesťanskodemokratické unie (CDU), která je jednou z členských stran ELS.

Aby bylo možné zachovat v Evropě volnost pohybu a vnitřní trh, je podle Merkelové společný evropský azylový systém nezbytný. V jeho rámci by měly fungovat společné standardy, které by odpovídaly evropským a mezinárodním závazkům členských zemí, jako je například ženevská konvence.

"Ve střednědobém výhledu potřebujeme i evropský azylový úřad, který by svou práci z větší části prováděl na vnější hranici EU," zdůraznila Merkelová. Vytvoření evropské pohraniční a pobřežní stráže označila za krok správným směrem, nebude podle ní ale stačit na to, aby se zastavila migrace do Evropy. Potřeba je především bojovat s příčinami, proč lidé ze svých zemí prchají, a především investovat do rozvoje těchto zemí, dodala německá kancléřka.

Úterní jednání ministrů vnitra EU v Lucemburku ukázalo, že mezi členskými zeměmi panují v otázce reformy azylového systému hluboké rozpory.

Kromě otázky migrace se Merkelová ve své řeči k členům Evropské lidové strany věnovala také reformě EU. Vyzvala ke snížení počtu členů Evropské komise a vytvoření evropských kandidátek, pro které by mohli lidé při volbách do Evropského parlamentu hlasovat nezávisle na tom, ve které zemi žijí. "Práce Evropského parlamentu by se měla soustředit na jedno místo," uvedla také kancléřka. V současnosti má EP sídla hned tři - v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Do východofrancouzského Štrasburku se parlament téměř každý měsíc stěhuje na plenární zasedání.

Ke zrušení stěhování europarlamentu či snížení počtu eurokomisařů z 28 na 18 vyzval tento týden také rakouský lidovecký kancléř Sebastian Kurz, jehož země v červenci převezme předsednictví v Radě EU. Zrušení sídla ve Štrasburku má své příznivce ve všech frakcích Evropského parlamentu. Zásadně proti je především Francie.