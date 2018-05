Šéfa Facebooku budou grilovat europoslanci. Po kritice souhlasili s online přenosem

Zuckerbergovo vystoupení začne v úterý pozdě odpoledne a neproběhne za zavřenými dveřmi, jak se původně plánovalo, ale bude přenášeno na internet. Za změnu v rozhodnutí může nátlak a ostrá kritika, která se krátce po oznámení, že šéf Facebooku přijal pozvání předsedy Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, snesla od politiků a také veřejnosti.

Glad that Mark Zuckerberg accepted invitation from @Europarl_EN and will come to Brussels to answer European questions on privacy. Pity this will not be a public hearing. There are more EU users on FB than there are in the US & Europeans deserve to know how their data is handled.