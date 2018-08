Srpen 1968: Diktátor, který zradil Rusy. Proč Ceausescu neposlal do Prahy tanky?

Když 21. srpna 1968 překročila vojska Varšavské smlouvy hranice Československa, chyběli mezi nimi dva členové tohoto paktu. Albánie, která od roku 1962 byla jen pasivním účastníkem, a Rumunsko pod vedením Nicolae Ceauşesca. Diktátor dokonce invazi veřejně odsoudil, za což si vysloužil potlesk Západu a nevraživost Moskvy. Chvíli to vypadalo, že si činem vykoleduje i on „přátelskou pomoc ohroženému bratrskému národu“, jak pro Blesk Zprávy popsala rumunská historička Ana-Maria Cătănuş. Nastínila i pohnutky, které Ceauşesca k odporu vedly a jaký měl opravdu názor na pražské jaro.

Jaké pohnutky sledoval Nicolae Ceaușescu, když se 21. srpna 1968 odmítl účastnit invaze do Československa a veřejně vystoupil s projevem, v němž akci tvrdě odsoudil?

Během jeho 24leté vlády (od března 1965 do prosince 1989) Ceaușescu silně věřil a veřejně obhajoval, aby si komunistická strana v každé jednotlivé zemi mohla sama určit, jak chce a bude budovat socialismus. Tedy za předpokladu, že se stále bude držet v mezích ideologického rámce marxismu-leninismu.

Tempo reforem bylo na jeho vkus v Československu možná příliš rychlé a hrozilo, že vyvolá (a také vyvolalo) sovětskou reakci, ale z pohledu Ceaușesca k žádnému ohrožení socialismu pražským jarem nedošlo.

Jeho postoj je nutné chápat optikou toho, jaké měl zásady zahraniční politiky - tedy nezasahovat do domácích záležitostí žádné cizí země, a to i v případě „socialistického bratra“. V tomto ohledu jeho rétorika zůstala po celou vládu stejná, a dokonce se vyostřila ke konci 80. let, kdy se stavěl velmi odmítavě k perestrojce a glasnosti. A to i přes to, že mohly vyvolat reformy velmi přínosné pro rumunskou společnost.

Je vůbec možné říct, na kolik šlo od Ceaușesca o promyšlené politické gesto a na kolik opravdu věřil v to, že Sověti překročili dalece své pravomoce?

V první řadě je nutné říct, že Ceaușescu v 60. letech nebyl ten samý Ceaușescu jako v letech 70. a 80. V 60. letech byl poměrně liberální, snažil se o určité uvolnění společnosti: zmírnily se represe, tajná policie byla přímo podřízená komunistické straně, takže nemohlo dojít k jejímu zneužívání jako v letech 50., zvyšovala se životní úroveň, země se otevírala více Západu. Díky jeho nezávislé zahraniční politice se Ceaușescu stal „zlatým hochem Západu“.

