Telička zvažuje kandidaturu do Evropského parlamentu. Připojí se k Macronovi?

Europoslanec Pavel Telička, který se před časem rozešel s hnutím ANO, zvažuje, že by znovu kandidoval do Evropského parlamentu. Řekl to dnes vybraným médiím v Praze a potvrdil, že uvažuje o připojení k subjektu, který chce do voleb do Evropského parlamentu nasadit francouzský prezident Emmanuel Macron.

Telička vyloučil, že by v nadcházejících volbách, které se uskuteční příští rok na jaře, kandidoval za nějaký existující subjekt v Česku. Naposledy by přitom zvolen jako lídr kandidátky hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Nevyloučil nicméně, že pokud by vznikl, tak by se k němu připojil.

Pokud by se přeci jenom připojil k Macronovu celoevropského hnutí, které v současnosti vzniká, se Telička rozhodne až po kongresu Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), která má v Evropském parlamentu stejnojmenou frakci. Diplomaté spekulují, že právě Macronovo hnutí by se mělo součástí ALDE stát. V Česku je jeho součástí Babišovo ANO.

Telička se prý rozhodne na základě programu a vizí nového hnutí. Problémem by podle něj bylo, kdyby se k Macronovi připojili třeba francouzští socialisté. "Nezáleží to jenom na mně, nemůžu říct přesný termín," uvedl. Podle něj to bude spíš v horizontu několika týdnů.