Trump Evropské unii pohrozil 20procentním clem na dovoz aut

„S ohledem na cla a obchodní bariéry uvalené Evropskou unií na USA a jejich skvělé společnosti a dělníky, zatížíme dvacetiprocentním clem všechny jejich auta, která směřují do USA, pokud zmíněná cla a bariéry nebudou brzy odbourány,“ napsal Trump s výzvou, aby se auta montovala v USA.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!