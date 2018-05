USA nejspíš výjimku z cel neprodlouží. EU se musí připravit na různé scénáře, říká komisařka

Spojené státy nejspíš už od června neprodlouží nynější dočasnou výjimku pro Evropskou unii z cel na dovoz oceli a hliníku. EU proto bude muset rozhodnout, jak zareaguje. Novinářům to před dnešním jednáním ministrů zemí unie odpovědným za mezinárodní obchod řekla komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

Dočasná výjimka z cel ve výši 25 procent na dovoz oceli a deseti procent na dovoz hliníku končí na konci května a administrativa prezidenta Donalda Trumpa dává zatím najevo, že s jejím prodloužením nepočítá.

„Jistého není nic... Nemám ale pocit, že (výjimky) budou prodlouženy. Takže bude třeba se rozhodnout a být připravený na různé scénáře,“ podotkla komisařka. S americkým ministrem obchodu Wilburem Rossem podle svých slov telefonicky hovoří několikrát do týdne.

Evropská unie požaduje trvalé vyjmutí z cel, jejich zdůvodnění národní bezpečností USA totiž pokládá za absurdní. O věci minulou středu u večeře v Sofii jednali šéfové států a vlád unie a shodli se, že pokud Washington z nových cel Evropu trvale vyjme, je EU připravena jednat o liberalizaci vzájemného obchodu v několika oblastech, včetně dovozu aut a přístupu k veřejným zakázkám, o větší spolupráci v energetice či o reformě Světové obchodní organizace (WTO).

„Myslím, že se jim nezdá, že by to bylo dostatečné,“ popsala Malmströmová svůj dojem z americké reakce na tuto evropskou nabídku. Připomněla, že ze své strany EU nebude o žádných zjednodušeních ve vzájemném obchodu vyjednávat do té doby, než bude jasné, že USA udělily unii trvalou výjimku z dovozních cel na ocel a hliník.