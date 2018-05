Více peněz na migraci, ale méně pro chudé regiony. 6 věcí, které byste měli vědět o novém rozpočtu EU

Jak velký bude rozpočet?

Nový rozpočet, kterým se EU bude řídit v období 2021-2027, bude o trochu vyšší než ten, který platí v současné "sedmiletce". Brusel dnes navrhl, aby jeho výše byla 1,135 bilionu eur (tedy asi 28,4 bilionů korun) v závazcích, což odpovídá 1,11 % hrubého národního důchodu (HND) celé EU. Komise počítá s tím, že v prostředcích na platby půjde o 1,105 bilionu eur (přes 27,6 bilionu Kč), tedy 1,08 procenta HND, v cenách roku 2018. V běžných cenách, tedy s přihlédnutím k inflaci, se jedná o částku 1,279 bilionu eur v závazcích a 1,246 bilionu v platbách.

Co se bude z rozpočtu EU financovat?

Struktura dlouhodobého rozpočtu EU se od té dnešní změní v tom, že v ní vedle stávajících investic (např. na kohezní politiku, společnou zemědělskou politiku, životní prostředí, inovace, sousedskou politiku) přibydou zcela nové priority. K nim patří lepší správa hranic, bezpečnost a obrana, ale i investice do výzkumu a inovací, vzdělávání či digitální ekonomiky. Například výdaje na studentský výměnný program Erasmus+ se zdvojnásobí a výdaje na ochranu vnějších hranic se až ztrojnásobí.

Komise také navrhla, aby více prostředků podpořilo prohlubování měnové unie a podpořilo země, které budou společnou měnu euro teprve přijímat. Přispět k tomu má zcela nový program na podporu strukturálních reforem ve výši 25 miliard eur.

Podle čeho se priority rozpočtu EU vybíraly?

Evropská komise už v minulosti opakovaně zdůrazňovala, že struktura nového sedmiletého rozpočtu bude odrážet představy o EU obyčejných lidí a bude podporovat projekty s tzv. přidanou evropskou hodnotou. Dříve to redakci INFO.CZ vysvětlovala evropská komisařka Věra Jourová a dnes to v Bruselu potvrdil i komisař pro rozpočet Günther Oettinger. Zároveň bude platit, že stávající kapitoly by měly co nejvíce sloužit i novým prioritám - politika soudržnosti tak bude sehrávat stále větší roli také při podpoře strukturálních reforem a dlouhodobé integraci migrantů.

Nový rozpočet má být podle Komise jednodušší (v plánu je zúžení stávajících 58 programů na 37) a flexibilnější (možnost přesouvat peníze v rámci programů nebo mezi nimi a také zřízení "rezervy" pro akutní krize).

Kde chce Komise vzít peníze na financování nových priorit?

Mezeru v příjmech po brexitu (tedy odchodu Spojeného království z EU) a také placení nových priorit chce Komise řešit úsporami ve stávající struktuře rozpočtu (asi z jedné pětiny). Škrtů se dočká kohezní politika, tedy fondy, ze kterých se podporují méně rozvinuté regiony v EU, k nimž patří i Česko, a zemědělská politika. Návrh počítá s tím, že obálka pro společnou zemědělskou politiku a také pro fondy EU se zmenší až o pět procent.

#EUBudget Dobrá zpráva pro Čechy: návrh rozpočtu na 2021-2027 je na stole a obsahuje to, po čem volali - víc peněz na bezpečnost, prevenci migraci, obranu, digitál, inovace a #Erasmus. Více: https://t.co/uq6Td0zzj2 #FutureofEurope pic.twitter.com/oWUjPGn2vc — Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) 2. května 2018

Úspory doplní i nově získané prostředky. Brusel proto navrhl několik nových vlastních zdrojů rozpočtu - v první řadě by se mělo jednat o 20 procent příjmů ze systému obchodování s emisemi, 3 procenta z nového (a zatím ještě nezavedeného) společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a vnitrostátní příspěvek vypočítaný dle množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů v jednotlivých členských zemích ve výši 0,8 eura za kilogram. Tyto nové zdroje mají podle Komise představovat 12 procent celkového rozpočtu EU a mohly by ročně představovat asi 22 miliard eur (asi 550 miliard korun).

Důležitým zdrojem nového rozpočtu bude i postupné rušení složitého systému slev a tzv. rabatů, které si v minulosti s unií vyjednaly některé členské státy v čele se Spojeným královstvím. Komise dnes navrhla zrušit všechny slevy a snížit částku, kterou si tyto země ponechávají při výběru příjmů z cel (což je jeden z vlastních zdrojů) pro rozpočet EU, z 20 % na 10 %.

Propojení rozpočtu s dodržováním právního státu

Už dlouho se spekulovalo, že Evropská komise přijde s návrhem, aby prostředky v rozpočtu EU byly propojeny s kvalitou právního státu. To se dnes stalo a Brusel počítá s tím, že z jeho podnětu by státy EU mohly v budoucnu pozastavit, omezit nebo zakázat přístup k finančním prostředkům EU. O takovém návrhu Komise by členské státy rozhodovaly obrácenou kvalifikovanou většinou. Smyslem takového opatření je chránit finanční zájmy EU a nemělo by se dotknout například studentů, kteří vyjíždějí z za studiem do jiného státu EU Erasmus+, zemědělců nebo obcí.

Už v minulosti se za něco podobného stavěly státy, které do rozpočtu EU platí více, než z něj získávají (např. Německo), a naopak s tím nesouhlasily země, které jsou příjemci velkého množství peněz. K nim patří Polsko a Maďarsko. Oba státy čelí kvůli stavu soudů či přístupu k nevládním organizacím v Bruselu kritice.

Souhlas s navýšením rozpočtu pro @EUErasmusPlus a s dalšími financemi na vzdělávání, digitalizaci, výzkum, vývoj a inovace. EU musí být schopna konkurovat Číně a Spojeným státům a být tahounem v době nových technologií. #EUbudget #FutureofEU — Martina Dlabajova (@Mdlabajova) 2. května 2018

Co se bude dít nyní?

Dnešní sdělení Komise doplní v průběhu příštích týdnů řada detailů. Na konci května Brusel představí podrobnosti ke kohezní politice, podpoře hospodářské a měnové unie nebo třeba o tom, jak bude v budoucnosti financován studentský výměnný program Erasmus. Začátek června bude patřit vysvětlením týkajícím se společné zemědělské politik či strategických investic zejména do digitalizace Evropy nebo výzkumu a vývoje. V polovině června se dočkáme detailů ohledně podpory migrace a správy hranic, obrany a také investic do sousedské politiky.

O návrhu Komise nyní bude jednat europarlament a jednomyslně se na něm musí shodnout i členské země. Brusel zdůraznil, že jeho prioritou je uzavřít jednání do voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou na konci května příštího roku. Podle znalců bruselského prostředí se ale pravděpodobně jedná o vysokou ambici.