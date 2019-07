Von der Leyenová bude šéfkou Evropské komise, uspěla jen o devět hlasů. Jaký je její příběh? | info.cz

Blízká spojenkyně kancléřky Merkelové a velká zastánkyně prohlubování evropské integrace, původním vzděláním lékařka, která vychovala sedm dětí. To je ve zkratce Ursula von der Leyenová, která se v úterý stala budoucí šéfkou Evropské komise. V Evropském parlamentu získala 383 hlasů, potřebovala jich alespoň 374. Co od ní čekat? Historicky první ženu v čele EK představujeme textem, který na INFO.CZ vyšel před dvěma týdny, kdy von der Leyenovou do funkce navrhli lídři států EU.

Psal se rok 2013 a charismatická politička usedla ve vládě Angely Merkelové už potřetí, ovšem poprvé jako ministryně obrany – vůbec první žena na tomto postu. Von der Leyenová za sebou tehdy měla pětileté působení coby ministryně pro rodinu a mládež a roky ve funkci ministryně práce a sociálních věcí, kterou zastávala ve druhé vládě kancléřky Merkelové.

Cesta na vrchol politické kariéry ovšem byla pro Ursulu von der Leyenovou pozvolná. Členkou CDU se stala už v roce 1990, skutečně politicky aktivní ale začala být až o devět let později a první funkce se ujala až v roce 2003 v parlamentu Dolního Saska.

Někdejší studentka ekonomie a medicíny měla k politice vždy blízko. Co to obnáší, věděla od mala díky svému otci Ernstu Albrechtovi – významnému politikovi CDU a dlouholetému ministerskému předsedovi Dolního Saska, který byl také vysoce postaveným úředníkem v Evropském společenství, předchůdci současné EU. Ursula von der Leyenová se proto narodila v Belgii, kde žila s rodinou do svých třinácti let.

Šéfka Komise?

Teď se do centra evropských institucí vrací. „Von der Leyen má tu výhodu, že mluví francouzsky, což je pro Francii velmi důležité, a také je tu fakt, že zná Brusel velmi dobře,“ vysvětlil pro server Politico unijní zdroj pod podmínkou anonymity. Právě jazyková zdatnost – němčina, francouzština a angličtina – je jedním z faktorů, které podle diplomatů hrály v její prospěch.

Jméno šedesátileté političky za CDU se však ve spojitosti s nástupnictvím po Junckerovi neobjevuje jen tak zčista jasna. Jak připomíná server EurActiv, o Ursule von der Leyenové se mluvilo jako o možné příští šéfce Komise už loni v srpnu – ještě před tím, než byl jako „vedoucí kandidát“ za lidoveckou frakci EPP potvrzen Manfred Weber, který se však pro řadu unijních lídrů ukázal jako nepřijatelný.

„Ursula von der Leyenová je samozřejmě schopná ministryně a vůbec velice vzdělaná osoba, která má určitě charisma,“ popisuje pro INFO.CZ odborník na německou politiku z Fakulty sociálních věd Vladimír Handl, podle kterého se von der Leyenové dařilo už ve funkci ministryně pro rodinu, kdy se velice zasadila o podporu zaměstnanosti matek a rozvoji mateřských škol zejména na západě Německa.

Určité těžkosti však musela zvládnout v čele ministerstva obrany, kam navíc přicházela v nelehkých časech, kdy se německý Bundeswehr stahoval z Afghánistánu, a musela řešit i plýtvání financemi při přezbrojování. Sama von der Leyenová přiznala, že přidělením funkce ministryně obrany byla zprvu „zaskočena“. Čelila kritice za neznalost, ale přestála několik krizí (třeba spory s Tureckem o návštěvu německých poslanců) a osvědčila se i na tomto typicky mužském rezortu – přestože se jí podle Handla nepodařilo navázat s Bundeswehrem vzájemnou důvěru.

Jméno německé ministryně obrany se pak v evropském kontextu dostalo do povědomí hlavně díky snaze prohloubit mezi členskými státy EU obrannou spolupráci. Ursula von der Leyenová je obecně velkou zastánkyní prohlubování evropské integrace a federalizace unie, což nemusí být například zemím Visegrádu zrovna pochuti, přestože dnes její nominaci do čela EK oslavují. „Mým cílem jsou Spojené státy evropské,“ řekla pro Der Spiegel v roce 2011 s odkazem na švýcarský model či USA.

Na druhou stranu, pokud jde o migraci či kritiku vlády práva v Polsku a Maďarsku, držela se von der Leyenová většinou spíše zpátky. Přesto ale došlo ale i na kritiku politiky Budapešti, když v roce 2015 tvrdě zasáhla proti migrantům. „Řekl bych, že její vztah se zeměmi střední a východní Evropy byl vždy dobrý a také aktivní – i v čele Bundeswehru byl její vztah ke státům směrem na východ velice kooperativní a vstřícný,“ hodnotí to v širším měřítku Handl s tím, že skupinu V4 nikdy nepřehlížela, přestože ona sama pochází ze Západu.

Ještě jeden škraloup si von der Leyenová z minulosti nese. Čelila podezření z plagiátorství kvůli opsaným pasážím v dizertační práci z roku 1990. Doktorát jí ale nakonec zůstal.

Žena kompromisu?

Jaká tedy bude oblíbená německá politička, která dokázala výchovu sedmi dětí skloubit s politickou kariérou, šéfkou Evropské komise? Jak poukazuje Handl, je rozhodně „člověk kompromisu, který umí vyjednávat“ a ve vyjednáváních je zároveň velice vstřícná.

„Hodně se podobá Angele Merkelové a Annegret Krampové-Karrenbauerové (nové šéfce CDU – pozn. redakce) – je to osoba, která se snaží spojovat a hledat kompromisy, spíš než rozdělovat,“ říká Handl, podle kterého se však dá její fungování v čele Komise těžko předpovídat. „Jestli to je ten velký, silný vůdce, to je velká otázka. Nicméně to se týká všech, kteří se v současnosti o tuto roli ucházejí a ucházeli,“ uzavírá Handl.