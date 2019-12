Von der Leyenová představila Evropský zelený úděl | info.cz

Hlavním cílem Evropského zeleného údělu, který dnes představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová europoslancům, je – dle jejích slov – usmířit ekonomiku s planetou. „Evropská zelený úděl není jen vize, je to návod k akci,“ řekla von der Leyenová o plánu, jenž obsahuje 50 různých závazků či kroků do roku 2050.

Many Europeans are already taking action.

Význam plánu von der Leyenová přirovnala k přistání člověka na Měsíci. Evropu má do roku 2050 proměnit v klimaticky neutrální kontinent, a tím zároveň zpomalit globální oteplování a jeho dopady. Nový zelený úděl by také měl vytvořit pracovní místa a zlepšit kvalitu života. Zasáhnout by měl prakticky všechny oblasti – od dopravy přes daně či zemědělství až po průmysl a infrastrukturu.

„Chceme investovat do čistých energií a rozšířit obchod s emisními povolenkami, také ale posílíme oběhové hospodářství a zachováme biodiverzitu,“ slibuje německá šéfka Komise citovaná serverem Politico.

Klimatický zákon v březnu

Naplňovat plány chce Komise rychle – už v březnu příštího roku navrhne první klimatický zákon, který by měl zanést uhlíkovou neutralitu do unijní legislativy. Do října příštího roku pak tým von der Leyenové představí plán na snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 o nejméně 50 procent oproti stavu z roku 1990. Až dosud měla Unie plán na snížení o 40 procent.

Do systému emisních povolenek chce Komise nově zahrnout i námořní dopravu, méně volných povolenek by měly dostat letecké společnosti, které již v systému figurují.

EU musí jádro uznat jako bezemisní zdroj. Některé státy jsou stále proti. Musíme je přesvědčit, s pomocí Evropské komise. Náklady na uhlíkovou neutralitu navíc budou astronomické. Už teď jsme je spočítali na 675 mld. Kč. Chceme, aby to EU zohlednila v příštím rozpočtového období. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 11, 2019

Ve druhé polovině příštího roku chystá Evropská komise strategii pro čistou a inteligentní mobilitu, v jejímž rámci oznámí opatření ke snížení emisí z pozemní, lodní i letecké dopravy. Budou sem patřit opatření týkající se čistších paliv, infrastruktury pro dobíjení baterií, zdanění, zpoplatnění silnic a podpory železniční nákladní dopravy.

Dosažení stávajících klimatických cílů si podle týmu von der Leyenové vyžádá ročně dalších 260 miliard eur. Celkově má energetický a ekonomický přechod vyjít dle starších odhadů do roku 2050 na víc než jeden bilion eur (asi 26 bilionů korun). Kde sehnat peníze? Na to by měl odpovědět investiční plán pro udržitelnou Evropu, který Komise předloží začátkem příštího roku. Pro tzv. uhelné regiony počítá EK s investicemi ve výši 100 miliard eur.