Žádné druhé referendum, žádný odklad brexitu. Mayová představila plán B a chce jednat o Irsku

Mayová v Dolní sněmovně představovala svůj plán B, tedy návrh dalšího postupu poté, co poslanci minulý týden její dohodu s EU rekordním rozdílem hlasů odmítli. "Je jasné, že se postoj vlády musel změnit, a změnil se," prohlásila Mayová s tím, že v uplynulých dnech naslouchala poslancům z různých stran. Zdůraznila, že správnou odpovědí parlamentu na obavy ohledně brexitu bez dohody by bylo dohodu schválit. Možnost odkladu brexitu by podle ní znamenala, že země v Unii zůstane, a možnost neřízeného brexitu by přitom byla stále na stole - jen by se odsunul rozhodující okamžik.

Mayová také oznámila, že vláda zruší poplatek 65 liber (asi 1900 Kč), který měli platit občané EU žijící v Británii při žádosti o takzvaný status usedlíka. Ten jim má zaručit, že budou moci v Británii nadále žít.

Parlament bude v následujících dnech o návrhu Mayové diskutovat, hlasovat o něm bude 29. ledna. O brexitové dohodě samotné pak mají poslanci hlasovat zhruba v polovině února, přesné datum známo není.

Očekává se, že skupiny poslanců předloží k návrhu Mayové různé dodatky, jejichž smyslem bude zabránit brexitu bez dohody nebo dát parlamentu větší slovo v brexitovém procesu. Mluvčí vlády ale dnes zdůraznil, že kabinet postoj zákonodárců k návrhu Mayové ani případné schválené dodatky za právně závazné považuje nebude. Podle něj budou pro vládu jen jakýmsi indikátorem toho, co si poslanci přejí.

Analytici ale připomínají, že Mayová se odhlasovanými poslaneckými dodatky sice řídit nemusí, bude ale pod velkým tlakem, aby tak učinila. Pokud by nějaký získal v Dolní sněmovně většinu, premiérka by se s takovým argumentem mohla vydat do Bruselu a usilovat o příslušné změny v brexitové dohodě.