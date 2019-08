Zelenskyj drží klíč k reformě ukrajinské obrany. Zkrotí neprůhledné zbrojní monstrum? | info.cz

Nejen bojovat, ale především zvítězit nad všudypřítomnou korupcí – to byl hlavní slib Volodymyra Zelenského před nástupem do funkce ukrajinského prezidenta. Poté, co ovládl červencové parlamentní volby, má Zelelnskyj konečně dost sil na to, začít své sliby z kampaně plnit. Ani s většinou v Nejvyšší radě ho ale nečeká lehký úkol. Jednou z největších výzev pro něj bude reforma ukrajinské státní zbrojařské společnosti Ukroboronprom. V době, kdy na východě Ukrajiny probíhají otevřené boje, však bude velkým oříškem i reforma obrany jako takové.