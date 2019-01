Zmatky kolem brexitu: Poslanci nechtějí odejít bez dohody, i tak ale platí původní datum

Pro návrh se vyslovilo 318 zákonodárců, proti 310, přičemž vláda premiérky Theresy Mayové si přála jeho zamítnutí.

Britská média již delší dobu uvádějí, že v Dolní sněmovně podle všeho existuje většina, která si neřízený brexit nepřeje, vláda však toto možné vyústění nechce vyloučit. Mayová opakuje, že zabránit brexitu bez dohody lze pouze schválením „nějaké" dohody, nebo úplným zastavením odchodu z Evropské unie, což nepovažuje za správné řešení.

Celkově ale dolní komorou úspěšně prošel návrh britské premiérky Theresy Mayové ohledně dalšího postupu v procesu odchodu Británie z Evropské unie.

O severoirské pojistce chtějí poslanci znovu jednat

Britští poslanci rovněž podpořili požadavek, aby kontroverzní severoirskou pojistku v „rozvodové dohodě" Británie s Evropskou unií nahradila nespecifikovaná „alternativní ujednání" v zájmu zachování hladkého provozu na irské hranici.

Návrh, který předložil vlivný předseda skupiny konzervativních poslanců Graham Brady a který byl označován za jeden z klíčových dodatků předložených poslanci, podpořila i premiérka Theresa Mayová.

Unijní vyjednavačka Sabine Weyandová ale již v pondělí prohlásila, že sedmadvacítka je sice alternativním ujednáním otevřená, ale v tuto chvíli podle ní žádná neexistují.

EU: vyjednávat už nebudeme

Nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách britského vystoupení z EU není možné, reagoval pak mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska na večerní hlasování britské sněmovny.

Tuskův mluvčí dnes zopakoval postoj unie, koordinovaný s 27 hlavními městy bloku, že „rozvodová dohoda“ zůstává nejlepší a také jedinou cestou, jak zajistit spořádaný odchod Británie z evropského bloku.

„Pojistka je součástí dohody o vystoupení a dohoda o vystoupení není otevřena novému vyjednávání,“ uvedl mluvčí Preben Aaman. Připomněl závěry prosincového summitu EU, které jsou podle něj v tomto ohledu zcela jasné.

Zároveň ale podle Tuskova mluvčího EU27 vítá a sdílí ambici britského parlamentu vyhnout se brexitu bez dohody, tedy situaci, kdy by Británie 29. března z unie odešla bez jakékoli dohody. Unie proto britskou vládu nadále žádá, aby co nejrychleji vnesla jasno do toho, co má nyní v úmyslu.

V reakci na hlasování v Británii Tuskův mluvčí Aaman večer v prohlášení pro média rovněž uvedl, že EU27 je připravena posoudit - a jednomyslně rozhodnout - o případné „podložené žádosti“ o odkladu brexitu. Sedmadvacítka by podle něj v takové situaci brala při rozhodování v úvahu důvody, které by Londýn uvedl, i délku možného prodloužení. V takovém případě by také bylo potřeba zajistit fungování unijních institucí, připomněl Aaman. V květnu se totiž konají volby do Evropského parlamentu a s novými britskými europoslanci se nyní nepočítá.

„Budeme pokračovat v přípravách na všechny varianty vývoje, včetně scénáře (rozchodu) bez dohody,“ upozornil mluvčí. Unie ovšem také bude dál pokračovat s ratifikací rozsáhlé dohody o vystoupení Británie z bloku, kterou Londýn a unijní vyjednavači připravovali přibližně 18 měsíců.

EU je podle mluvčího předsedy Evropské rady připravena - pokud se změní úmysly britské strany ohledně budoucího partnerství - znovu zvážit svou stávající nabídku a upravit obsah politické deklarace. V tomto právně nezávazném textu, který doprovází samotnou dohodu o vystoupení, obě strany popisují, jak by měly vypadat v budoucnu dojednané smlouvy zajišťující úzké vztahy Británie a EU v řadě oblastí.

Další jednání odmítá i Irsko

Irská vláda se v reakci na dění v britském parlamentu připojila k prohlášení Evropské rady a upozornila, že „rozvodovou" dohodu Británie s Evropskou unií není možné znovu projednávat. Mluvčí irského premiéra Lea Varadkara dnes večer uvedl, že postoj EU se v tomto směru nezměnil.

„Dohoda představuje pečlivě dojednaný kompromis, který nachází rovnováhu mezi britskými postoji ohledně cel a jednotného trhu a mezi odvrácením pevné hranice a ochranou integrity unijního bezcelního prostoru a jednotného trhu,“ citoval mluvčího deník The Guardian. „Nejlepším způsobem, jak zajistit spořádaný odchod (Británie z EU) je ratifikovat tuto dohodu,“ vzkázala irská vláda.

Poslanci odmítli hlasování o novém datu brexitu

Dolní komora britského parlamentu dnes však také rozdílem 23 hlasů odmítla návrh labouristky Yvette Cooperové, který by otevíral cestu k hlasování o možnosti odložit vystoupení Británie z Evropské unie. Opatření požadovalo hlasování o alternativním brexitovém zákonu, který počítal s odkladem brexitu, pokud do 26. února nebude schválena dohoda zakotvující jeho podmínky.

Návrh Cooperové byl součástí snahy poslanců převzít otěže procesu britského odchodu z Unie a smést ze stolu možnost neřízeného brexitu. Tento dodatek k vládnímu plánu pro další postup měl podporu labouristických špiček v Dolní sněmovně i dalších opozičních poslanců a také některých konzervativců. Britská premiérka Theresa Mayová dnes poslance od jeho podpory zrazovala, protože odklad brexitu podle ní současné problémy neřeší.

Řada britských novinářů očekávala v tomto bodu dnešního hlasovacího programu velmi těsný výsledek, většina v jeho neprospěch byla ale nakonec poměrně přesvědčivá. Podpořilo jej 298 zákonodárců, zatímco 321 hlasovalo proti němu.

Za klíčový někteří pozorovatelé označovali návrh konzervativce a bývalého generálního prokurátora Dominica Grievea, aby v únoru a v březnu vždy jeden den v týdnu neplatilo pravidlo, že vládní návrhy mají v parlamentu přednost před těmi od řadových poslanců.

To by vytvořilo prostor k projednání nejrůznějších variant pro další směřování britského odchodu z Unie. Poslanci tuto myšlenku zamítli většinou dvaceti hlasů (301 ku 321).

Neprošel ani návrh předsedy opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, který požadoval hlasování o labouristickém brexitovém plánu i o možnosti vypsat nové referendum. Podpořilo ho 296 poslanců, zatímco 327 hlasovalo proti.

Stejný osud, ovšem s výrazně větším rozdílem, potkal dodatek předložený Skotskou národní stranou, který chtěl mimo jiné zabránit brexitu bez dohody (39 pro a 327 proti).