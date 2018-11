Moucha

Kultovní horor, jehož nejznámější adaptaci s Jeffem Goldblumem představil v roce 1986 David Cronenberg, se dočká znovuzrození. Režie se tentokrát ujal začínající J.D. Dillard. Na to, jestli bude film vycházet z původní povídky nebo spíše z filmových adaptací, si ale budeme muset počkat.

TO: Kapitola 2

V roce 2017 se do kin dostala filmová adaptace slavné hororové knihy Stephena Kinga To. V roce 2019 čeká diváky pokračování. Režii snímku, jehož děj se posunuje o několik dekád dál, tedy do doby, kdy hlavní hrdinové dospěli, si vzal opět na starosti Andy Muschietti.

Potomek

Novinka od režiséra Nicholase McCarthyho dorazí do kin zřejmě už začátkem roku. Ve filmu o mladém synovi, kterého ovládá něco, co v běžném světě nevidíme, si zahrála například i Taylor Schillingová známá z populárního seriálu Orange Is the New Black.

Firestarter

V roce 1984 ve filmu Firestarter zazářila mladičká Drew Barrymoreová. Knihu Stephena Kinga by měl tentokrát režírovat Fatih Akin, který stojí za snímky jako je Odnikud nebo Goodbye Berlin.

Řbitov zvířátek

V roce 2019 hororové fandy potěší i další „kingovka“ a remake z 80. let Řbitov zvířátek. Předlohu zrežírovala dvojice Kevin Kölsch, Dennis Widmyer a v hlavních rolích se představí například Jason Clarke (Everest, První člověk) nebo John Lithgow (Dexter, Interstellar).

Noví mutanti

Režisér úspěšných snímků jako Hvězdy nám nepřály nebo Spisovatelé Josh Boone stojí i za nejnovějším filmem ze série X-Menů. V jedné z hlavních rolí se objeví hvězda seriálu Hra o trůny Maisie Williamsová.

The Blob

Sci-fi horor The Blob se na plátnech kin poprvé objevil už v roce 1958. O třicet let později se ale dočkal úspěšnějšího remaku. Současnou verzi zrežíroval Simon West (Lara Croft – Tomb Raider, Expendables: Postradatelní 2), a role hlavních hrdinů přijali Samuel L. Jackson a Halle Berryová.