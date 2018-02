Měsíc rehabilitace stojí 14 tun víček. Málokdo ví, čím procházíme, říká otec syna v bdělém kómatu

Miloš Svoboda se už deset let stará o svého postiženého syna Davídka. S manželkou se před 11 lety rozhodli, že si vezmou dítě z dětského domova. „Davídek se nám zalíbil na první pohled. Byl krásný, usměvavý a zdravý. Strávil s námi asi půl roku šťastného života. Neustále za mnou chodil a ptal se mě, jestli jsem opravdu jeho tatínek. V létě 2007 se ale stala tragédie,“ vysvětluje pro INFO.CZ chlapcův otec. Davídek spadnul do bazénu a topil se. Lékaři ho zachránili, má ale vážně poškozený mozek a je v takzvaném vigilním (bdělém) kómatu. Miloš Svoboda se o svého nebiologického syna už několik let stará sám. V rozhovoru popisuje nedostatečnost české lékařské péče, která v podstatě nedává dětem šanci na zlepšení jejich stavu, ale i neefektivitu sbírání plastových víček.

Co se Davídkovi před necelými 11 lety stalo?

Davídek byl na návštěvě u rodiny mojí manželky, spadl do bazénu a topil se. Přestože ho doktoři zachránili, měl vážné poškození mozku, přidala se k tomu ještě epilepsie a zdravotní problémy vyústily v to, že Davídek je už deset let ve vigilním kómatu.

Staráte se o něj sám?

Vzal jsem to jako životní výzvu. Od prvního okamžiku, kdy se to Davídkovi stalo, jsem s ním byl v nemocnici, klečel jsem u jeho postele a nevěděl jsem, co mě všechno čeká, ale věděl jsem od začátku, že od něčeho takového neuhnu. Myslím, že takové životní rány jsou i zkouškou vztahu, a proto jsme s Davídkem už pět let sami.

Kolik času Vám péče o syna denně zabere?

Péče o Davídka je skutečně celodenní. Vstávám kolem páté hodiny a musím mu uvařit, protože má i problém s polykáním. Několik let jsme odolávali doktorům, kteří nás tlačili k zavedení PEGu (poznámka: výživová sonda do žaludku). Podařilo se nám ale s asistentkou Bárou různými logopedickými a orofaciálními cviky Davídkův stav zlepšit, aby mohl jíst sám. Krmením strávíme čtyři až pět hodin denně. Musíme mu připravovat speciální stravu, přebalovat ho a polohovat ho, samozřejmě i v noci. Občas mívá i epileptické záchvaty. Vozím ho na rehabilitace. Ta péče skutečně zabere celý den. Třeba televizi jsem neviděl pět let.

Davídek před tragédií v roce 2007autor: Archiv Miloše Svobody

Jak Davídek rehabilituje?

Rehabilitace pro postižené děti byly dříve na skutečně špatné úrovni. Před deseti lety třeba rehabilitace trvala jen půl hodiny a neposouvala klienta vlastně vůbec nikam. Cvičení by přitom mělo denně zabrat alespoň dvě hodiny. Začali jsme proto jezdit i do ciziny, hlavně do Německa nebo na Slovensko. Dnes už je tady ale situace jiná a podařilo se i zde zavést metody, které jsou už ve světě běžné.

Ty ale většinou zdravotní pojišťovny neproplácí…

Ano, to je velké neštěstí, se kterým se rodiče, kteří mají nemocné děti, potýkají. České zdravotnictví vychází z metod 80. let minulého století a zatím nebyl zájem a vliv, aby se metodika měnila. My se teď snažíme přes Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a přidruženými neurologickými onemocněními na tyto věci ministerstvo upozorňovat a věřím, že se nám v blízké budoucnosti podaří změnit metodiku tak, aby byla smysluplná a odpovídající potřebám dětí.

Na co tedy mají nyní postižené děti nárok?

Nyní se nacházíme v sanatoriích Klimkovice, které patří ke špičce. Na měsíční pobyt dítěte přispívá pojišťovna ubytováním, stravováním a platí balíček, ve kterém je rehabilitace, která je v rozsahu půl hodiny třikrát týdně, nějaký bazén a koupele… to je málo. Dítě na tomto pobytu potřebuje tak čtyři hodiny intenzivní neurorehabilitace denně. Takže tu si musí rodiče připlácet. Základní pobyt bez zvláštních neurorehabilitačních metod hradí některé pojišťovny dvakrát ročně, některé jednou ročně. Ten systém je nárazový a špatný. Kdyby měl mít smysl, tak by musel vycházet například z německého fázového modelu, který předpokládá, že je třeba se postiženým lidem věnovat celoživotně. U nás je všechno chaotické.

Díky Asociaci jste v kontaktu s rodiči dalších postižených dětí. Mají finance na to, aby kvalitní rehabilitaci svým dětem platili?

Typickým reprezentantem rodiče postiženého dítěte je opuštěná matka s jedním dítětem nemocným a jedním zdravým. To je tak 70 % případů v naší republice. Dětí s dětskou mozkovou obrnou do 15 let je v Česku necelých devět tisíc. Rodiče těchto dětí dostávají dle stupně postižení příspěvek od dvou až po 14 tisíc. Ten rodič samozřejmě není schopen chodit do práce, protože málokterý zaměstnavatel dovolí svému zaměstnanci jednou přijít a jednou ne – podle toho, jak se vyvíjí stav jeho dítěte. Takže rodič je většinou doma a z těchto příspěvků státu musí vést celou domácnost a navíc ještě občas platit za speciální rehabilitaci. Měsíc pobytu v takovém zařízení vyjde na 50 až 60 tisíc a pro většinu rodin je nepředstavitelné na to zvládnout našetřit.

Jak tedy situaci řeší?

Před čtyřmi lety jsme založili Asociaci rodičů dětí s DMO a snažíme se spolupracovat s nadacemi a sponzory, abychom pomohli rodičům shánět na pobyt peníze do doby, než si to uvědomí někteří představitelé našeho státu a začnou plnit to, co by měli – pomáhat potřebným.

Co vše musí rodič podstoupit, když sponzory pro své nemocné dítě hledá sám?

Kvalitní péče by neměla být otázkou peněz. Nyní je to ale skutečně na rodičích a na tom, jak jsou odvážní shánět finance. To znamená napsat až 10 tisíc emailů měsíčně s prosbou o příspěvek. To zabere třeba i tři, čtyři hodiny denně, což je čas, který se navíc nemůžete věnovat svému dítěti. Ten systém není dobrý.

Sbírají se stále ještě plastová víčka?

Ano, ale je to poměrně neefektivní. Na takový měsíční rehabilitační pobyt potřebujete nasbírat 14 tun plastových víček. Málokdo si ale uvědomuje, jak velké množství to je. Je to celý kamion. Takové množství navíc musíte uskladnit v nějakém větším prostoru, ty víčka musíte vytřídit. Navíc v těch pytlích s víčky, které jsou třeba v restauracích, nebo jídelnách, najdete mnohdy třeba zkažené svačiny, někdy i mrtvé hlodavce. To si málokdo uvědomuje, čím vším musí ten rodič procházet, když shání peníze.

Jak by se měl podle Vás způsob péče zlepšit?

Systém potřebuje generální opravu. Chybí tomu řád a je třeba stanovit nová pravidla, říct na odborné úrovni, co to znamená neurorehabilitace a definovat, co dítě, které je neurologicky nemocné, potřebuje. Stanovit rehabilitační systémy dlouhodobých i ambulantních pobytů. A definovat kompletně celý systém následné péče. Jsem ve spojení s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost v rodině. Speciálně u vigilního kómatu neexistují speciální centra jako v Rakousku a Německu, která by se tomuto těžkému stavu věnovala. Teď se pokouším napojit na doktory ze zahraničí, abychom i my v Česku mohli takové centrum otevřít.

V naší republice se stává ročně 30 tisíc úrazů mozku, z toho 5 % z nich je s trvalými následky. V České republice je tak několik tisíc lidí, kteří jsou v bdělém kómatu. Takový člověk, když se mu nějaké neštěstí stane, ať je to ze sportu, z bouračky nebo z tonutí, jako se stalo Davídkovi, nemá velké šance. Náš zdravotní systém ho špičkově zachrání v akutní fázi, stabilizuje ho, stát to stojí obrovské množství peněz, ale v následné péči existují už jen dvě možnosti. Buď vám vašeho blízkého v takto těžkém stavu dají domů a vy samozřejmě vůbec nevíte, jak se o něj postarat, protože nemáte zkušenosti. Nebo takového člověka přesunou do LDN (poznámka: léčebna dlouhodobě nemocných). A bohužel při péči, která je věnovaná lidem v těchto zařízeních, se jejich stav rozhodně nezlepší.

Ideální by bylo, aby postižené děti mohly ambulantně v místě svého bydliště rehabilitovat každý den a jednou, dvakrát ročně se účastnit intenzivního programu v místě jako jsou Klimkovice. Specializovaná centra po republice už vznikají, já jsem jedno takové založil v Ostravě (poznámka: Arcada NeuroMedical Center).

S příspěvky pomáháte i Vy sám. Napsal jste knihu Ukaž mi cestu a celý zisk z jejího prodeje věnujete na péči o postižené děti. O čem kniha je?

V té knížce popisuji svoji cestu s Davídkem, čím vším jsme si za těch deset let museli projít a jak systém péče funguje. Sociolog a psycholog Rosťa Hanus tam navíc z odborné stránky doporučuje lidem, co by měli udělat, aby tu krizi překonali, a na koho se obrátit a jak fungovat. V knize jsou fotografie Jindřicha Štreita. (Další informace o knize naleznete zde)

Davídek s tatínkemautor: Archiv Miloše Svobody

Vraťme se k Davídkovi. Může se jeho stav zlepšit?

Vigilní kóma znamená, že Davídek je ve stavu, kdy mu fungují základní funkce, ale vědomě nekomunikuje. To je napsáno v dokumentech od lékařů. Já ale s Davídkem komunikuji jinak, než jsou lidé zvyklí. Pohlazením, objetím, doteky. Jsme spolu spokojení. Je to věc, která se dá těžko vyjádřit. A deset let dělám vše proto, aby Davídek mohl mít díky rehabilitacím kvalitní život. Pokroky jsou v rovině jeho diagnózy. Jsem rád, že netrpí bolestmi. Každý by chtěl samozřejmě velké pokroky. Jak se říká, člověk musí mířit vysoko a když chce střelit do mraků, musí mířit na měsíc. Samozřejmě, že mířím vysoko, ale jsem realista. Nesázím na fyzické zlepšení Davídkova stavu, ale doufám, že spolu prožíváme krásný kus života.

Uvažujete někdy nad tím, jaký by byl Váš život, kdyby se tehdy v létě 2007 Davídkovi nic nestalo?

Úplně se tomu nedá vyhnout. Nedělám to ale moc často, protože to člověka příliš odvádí od reality a toho, čím by se měl zabývat - tím, co je teď. Já jsem šťastný, protože jsem s Davídkem. Nemyslím na to, jaké to mohlo být a nemyslím na to, jaké to bude. Užívám si přítomnost, protože nejsme schopni ovlivnit ani vteřinu zítřejšího dne.