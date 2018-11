Nejočekávanější seriály roku 2019: Na obrazovky se vrátí Stranger Things nebo Hra o trůny

Fargo, Temný případ nebo Hra o trůny. Rok 2019 přinese nedočkavým divákům nejen další série osvědčených seriálů, ale také dlouho očekávané finálové díly nebo úplné novinky. Na co se příští rok těšit?

Fargo

Fargo inspirovaný oscarovým filmem bratří Coenů má na rok 2019 naplánovanou už čtvrtou sérii. Úspěšný seriál Noaha Hawleyho své fanoušky pro tentokrát vrátí do padesátých let a do bojů v mezi migrujícími Evropany a černochy v Kansas City. Hlavní roli, tedy vůdce černošské gangsterské rodiny, přijal Chris Rock, který si zahrál například ve filmu Smrtonosná zbraň 4 nebo Česká spojka.

Godfather of Harlem

Fanoušci krimi můžou jásat. A ti, kteří mají rádi práci scénáristy Chrise Brancata, který stojí například za seriálem Narcos, jakbysmet. V roce 2019 se totiž představí desetidílný seriál Godfather of Harlem v čele s Forestem Whitakerem. Děj se vrátí k období, kdy harlemskému podsvětí vládl Bumpy Johnson.

Hra o trůny

V první polovině roku 2019 odvysílá televize HBO poslední sérii oblíbeného seriálu Hra o trůny. Ve finále úspěšného seriálu ze světa G. R. R. Martina se fanoušci dočkají pouze šesti dílů, už teď je ale téměř jisté, že Bílí chodci z obrazovek nezmizí nadobro. V roce 2020 by měl mít premiéru seriál Dlouhá noc, který objasní události dlouho před tím, než svého prvního chodce spatřil Jon Snow.

Game of Thrones autor: HBO

Temná a velmi povedená krimi představí další sérii. Té třetí bude dominovat Oscarem oceněný Mahershala Ali. Scénář, stejně jako v předchozích sériích, vytvořil Nic Pizzolatto, tentokrát si k sobě přizval i Davida Milche, která stojí například za úspěšným seriálem Deadwood.

The Crown

V roce 2019 Netflix přinese další sérií historického seriálu o životním příběhu Alžběty II. Hvězdy úvodních dvou sérií - Claire Foyovou a Matta Smitha, ale už nyní nahradí jejich o něco starší kolegové Olivia Colmanová a Tobias Menzies.

Sedmilhářky

Úspěšný seriál z produkce HBO Sedmilhářky na první sérii také naváže v roce 2019. Fanoušci prvních dílů se opět mohou těšit na Reese Witherspoonovou, Nicole Kidmanovou, Shailene Woodleyovou nebo Lauru Dernovou.

Stranger things

Dalšího pokračování se dočká i mysteriózní seriál Stranger Things, ten čeká v roce 2019 už třetí série. Co dalšího si tvůrci v čele s Mattem a Rossem Dufferem pro Winonu Ryderovou, Davida Harboura, Millie Bobby Brownovou nebo Finna Wolfharda připravili?

Stranger Things autor: Netflix

Ve jménu vlasti

Fanoušci seriálu Ve jménu vlasti, který plní televizní obrazovky od roku 2011, se mohou těšit na osmou sérií. Seriál natočený podle izraelského televizního seriálu Hatufin si během řad získal nejen přízeň diváků, ale také několik významných ocenění. Osmá série ale bude podle tvůrců tou poslední.