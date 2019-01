Smrad, výkaly a chodící kostry. Úplně vyhublé psy se podařilo zachránit na poslední chvíli, dobrovolníci měli noční můry

„Za ty roky jsme toho už zažili hodně, chodíme po osadách, kde zachraňujeme psy v tom nejhorším stavu, jsme zvyklí opravdu na leccos a byli jsme si jisti, že s námi už nic jen tak nezamává. No po tomto zásahu jsme nemohli usnout ani my. Pláč zvířat, smrad, moč, výkaly, chodící kostřičky pěti psů a jedno bezvládné tělo... Celou noc jsme to měli před očima, ta vyhladovělá zvířata, která už sotva žila,“ tak začíná příspěvek Československého kastračního programu o zásahu v domě v Nové Bani na Slovensku.

Původně měli nahlášeno několik naříkajících psů, kteří byli pár dní zavření v místním rodinném domě, zatímco byl jejich majitel v nemocnici. Jeho bývalá manželka, spolumajitelka domu a dříve i psů, od rozvodu v domě nebyla - exmanžel ji tam prostě nepustil. A během těch několika měsíců se její miláčkové změnili k nepoznání.

Záchranáři byli tím, co v domě našli, zcela šokovaní. Zápach a znečištění byly ohromující. Jak celou akci popisují?