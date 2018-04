Vznikne nový kontinent? Afrika se rozpadá, objevily se nové obří trhliny

Za miliony let by Východní Afrika už nemusela být součástí černého kontinentu, varují už řadu let odborníci a geologové z celého světa. Rozdělením na dvě nesouměrně velké části by tak Africký kontinent ztratil podobu, v jaké ho známe dnes. Dalším důkazem tohoto komplikovaného přírodního procesu se staly nedávno objevené trhliny na jihozápadě Keni, které se táhnou do vzdálenosti několika kilometrů.

Neustále pobíhající změny planety Země jsou pro člověka ve většině případů téměř nepostřehnutelné, geologické změny na východě Afriky jsou však do očí bijící. Hluboké praskliny půdy se zde objevují řadu let, na jihozápadě Keni však vzniká další, která už v zemi při pobřeží Indického oceánu napáchala řadu škod. Trhlina, která neustále roste, zničila část dálnice z Nairobi do města Narok a její šíření je navíc doprovázeno seizmickou činností, píše americká televize CNN.

So this will happen in the next 50M yrs. Can't wait pic.twitter.com/g2uogxK9or — K!M 🇰🇪™ (@Nel_kimz) 20. března 2018

Nová prasklina tak opět vyvolává otázky, zda a kdy dojde k rozdělení afrického kontinentu na dva. Jedinečný proces tvorby nového kontinentu se odehrává v oblasti Východoafrické propadliny, která se táhne od Adenského zálivu při pobřeží Somálska až po Zimbabwe. Země jako Etiopie, Keňa a Tanzanie by tak za miliony let mohly podle vědců zůstat odtržené od zbytku černého kontinentu.

Jak takový proces vlastně probíhá? Důvodem postupného odtržení východu Afriky je pohyb litosférických neboli tektonických desek. Černý kontinent se totiž z velké části rozkládá na africké desce a pouze menší východní část leží na somálské litosférické desce. Tyto desky se však od sebe postupně vzdalují, a litosféra se tak ztenčuje, až v budoucnosti praskne. Tento geomorfologický jev je přitom doprovázen právě vznikem povrchových trhlin, vulkanismem a seizmickou činností.

Podle vědců proces vyvrcholí vznikem nové oceánské pánve, podobně jako se to před 138 miliony let stalo v případě Atlantského oceánu, který se vytvořil rozdělením kontinentů Jižní Ameriky a Afriky. Právě to se nyní odehrává také na východě černého kontinentu, nejde ale o nic nového. První známky separace se začaly objevovat v oblasti severní Etiopie už před 30 miliony let. Od té doby se šíří směrem k Zimbabwe průměrnou rychlostí 2,5 až 5 centimetrů za rok.

Přestože je pro člověka tento proces jen těžko pozorovatelný, vznik nových trhlin a postupné oddělování somálské desky může vést i k zemětřesení a erupci sopek. Ne po celé délce Východoafrické propadliny však proces probíhá stejným tempem. Zatímco na jihu se desky oddělují desky pomalu, na severu se už litosféra ztenčila téměř k úplnému rozkladu.

Právě oblast Afrického rohu by tak mohla být startovacím bodem pro odtržení nového kontinentu. V bodě zlomu se podle vědců začne tvořit nové dno oceánu v podobě ztuhlého magmatu, které se postupně zaplaví vodou. Během desítek milionů let se pak bude proces šířit dál, a africký kontinent tak přijde o značnou část svého území.