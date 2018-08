Pod stan za polární kruh: Magické Lofoty a výstup na Hermannsdalstinden

Severské země mám v oblibě hned ze dvou důvodů – málo turistů a chladné počasí, takže člověk může chodit na těžko a vůbec mu to nevadí. Ve Skandinávii jsem byl už dříve, ale nepodařilo se nám tehdy prochodit kvůli špatnému počasí Lofoty, což si troufám říct, že je nejkrásnější část Skandinávie. Tak jsem se rozhodl to změnit – dali jsme dohromady skupinu čtyř lidí, naložili starou Škodu Octavii až po střechu a vyrazili na 14 dní směrem na dálný sever.

Cestování do Skandinávie autem má svoje pro a proti. Pro jsou jasná – jednak finanční (můžete si vzít zásoby jídla z ČR nebo Německa, což vás vyjde levněji, než kdybyste si vše kupovali v Norsku), ale také si můžete vzít např. dvousekundový stan, který se letadlem špatně převáží, ale který je do Norska úplně ideální, protože v případě deště nemusíte stan složitě stavět. Nicméně cesta autem až na Lofoty trvá nějakých 35 hodin, takže se zdá být nekonečná.

Naštěstí jsme 3 řidiči, takže se po nákupu v Praze střídáme v řízení a jedeme to na jeden zátah. Trochu jsme si odpočinuli na trajektu, kde jsme začali nasávat severskou atmosféru. Cesta Švédskem ubíhá pomalu. V dosahu nic zajímavého není, tak se jede, pouštíme muziku, hrajeme hry a koukáme na navigaci, jak ubíhají kilometry.

Konečně se dostáváme do Bodo a kupujeme lístky na trajekt, který nás dostane do Moskenes, západního cípu Lofot. Už na trajektu kvitujeme, jaké máme štěstí. Předpověď slibuje nádherné počasí na několik dní dopředu, což je na místní poměry poněkud nezvyk. Standardní počasí na Lofotech je vítr a déšť!

S nadšením se vyloďujeme v Moskenes a hned se vydáváme na první krátký trekk nad město, kde vyzkoušíme vybavení. Test skončil úspěšně a my rozbalujeme stan u jezera kousek za městem, kde unaveni po cestě pozorujeme západ Slunce. Druhý den vstáváme brzo a vyrážíme na náročnější výlet na nejvyšší horu této části souostroví – Hermannsdalstinden.

První část je úplně bez problémů, cesta je krásně značená a občas potkáváme lidi, kteří směřují na Munkebu – chatu, která je v necelé polovině cesty na vrchol.

Od chaty se vydáváme směrem na západ, odkud už jdeme prakticky sami, a před námi se vynořuje z mraku vrchol Hermannsdalstindenu. Je to pořád ještě kus cesty, ale dáváme proteinovku a vyrážíme nahoru. Od úpatí kopce se jde už o něco hůř – cesta je strmá a občas to podkluzuje. Naštěstí jsou v nejhorších pasážích natažená lana, takže člověk se nemusí bát, že by spadnul ze srázu.

Poslední úsek už samým nedočkáním skoro běžíme (podle GPS jsme měli tempo 17 výškových metrů za minutu), až staneme na úplném vrcholu a před námi se rozprostírá nádherné panorama západních Lofot, jeden z nejhezčích pohledů, jaké jsem kdy viděl. Užíváme si odpočinek nahoře, jíme, fotíme a kocháme se. Po zhruba půl hodině to otáčíme a vyrážíme zpět, čeká nás dlouhá cesta, ale užíváme si každou minutu, protože ta příroda kolem nás je prostě úžasná.

Druhý den využíváme krásného počasí a volíme trasu na další dominantu západních Lofot – Reinebringen. Nechceme ale šlapat ve špalíru turistů klasickou cestou od silnice, rozhodujeme se to vzít oklikou kolem fjordu Djupfjorden a náramně si to užíváme. Po propletení z džungle stromů a keřů v první fázi cesty se před námi otevírá stoupací terén pokrytý borůvčím, které ozobáváme celou cestu nahoru.

Šplháme ostošest a už se těšíme na výhled známý z pohlednic z této části Norska. Po zhruba hodině dolézáme na hřeben a máme krásný výhled na Reine a přilehlé fjordy. Je to pohled k nezaplacení. Před sestupem na oficiální viewpoint Reinebringen se rozhodujeme využít liduprázdna a dáváme rychlý oběd v podobě sýra a knackenbrotu. Poté se vydáme na jižní cíp hřebenu, kde je známá vyhlídka a kde je hromada lidí. Odtud sestoupíme již po klasické a prudké cestě zpět k autu.

Před námi je třetí, kritický den, takže volíme odpočinkový režim – výlet s přespáním na Kvalvika pláži. O tom ale zas příště…