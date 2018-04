Babiš zmařil naději, že během dovolené pochopí, v čem je problém. Komentář Martina Kupky

Andrej Babiš na týden přerušil exkluzívní vyjednávání s ČSSD a odjel za sluníčkem. A hned v první hodině po návratu zmařil naději, že snad během dovolené pochopí, v čem je problém, a vymyslí nějaké průchodné řešení. Místo toho odmítl všechny ústupky a kompromisy a sociálním demokratům Hamáčkovi a Zimolovi tak nabídl šanci vycouvat z jednání o nové koalici a neriskovat možný neúspěch ve vnitrostranickém hlasování. Hodně toho tím Andrej Babiš prozradil především o sobě. Vypadá to, že mu záleží na ministerstvu vnitra víc, než by bylo zdrávo.

Malé dítě si sáhne na rozpálená kamna nanejvýš dvakrát, to trochu pomalejší třeba třikrát. Premiér v demisi si už mnohokrát ověřil, že když se má skládat koaliční vláda, nejde to bez kompromisů. Přesto nelze vyloučit, že to nezkusí znovu. Lépe řečeno – bude předstírat, že to zkouší znovu, protože bohužel poskytuje stále více důkazů, že žádnou koalici sestavit nechce.

Jaký může být další vývoj? Nejspíš se Andrej Babiš opět pokusí vydat zemi všanc komunistům a Okamurovi. Je ale téměř jisté, že ani oni nebudou tak hloupí, aby kývli bez nějakých podmínek a požadavků. Naopak, jejich souhlas se kvůli neobratnosti dosavadních Babišových kroků postupně prodražuje. Takže ani v tomto případě jeho vládnutí nebude takové, jaké by chtěl, totiž neomezené.

Anebo znovu ve sněmovně fanfarónsky řekne ODS: pojďte, můžeme hned jednat o koalici 103, jsme si programově nejblíž…? Může se to stát, ale vstupní podmínky se nezměnily. Především není možné nominovat do vlády – natož do jejího čela – trestně stíhanou osobu. Pro méně chápavé dítě ještě jednou: není to možné. V jakékoli jiné civilizované zemi by to byla nepředstavitelná situace. Nemluvě o tom, nakolik nedůvěryhodný je člověk, který je schopen prosazovat program úplně kterékoli politické strany v Česku. Dokonce i na světě!

A pak už nám zbývají jenom ty předčasné volby, anebo svévolný postup prezidenta Zemana, který si znovu najmenuje do vlády několik svých kamarádů jako v roce 2013. Anebo se prezident rozhodne jmenovat někoho dalšího. K tomu se sluší říct, že ODS jako druhá v pořadí by byla připravena takový úkol přijmout. Pochybovačům rovnou říkám, že ani tuto variantu nelze předem vyloučit. O prezidentu Zemanovi si můžeme myslet cokoli. Ale nezbytnost kompromisů v politice bezesporu dobře chápe, takže zcela jistě vidí, jak hodně Babiš v uplynulých šesti měsících selhal.

Jen mi vrtá hlavou, jak je možné, že premiér toužící řídit zemi jako firmu nechápe, že s 30 procenty akcií nemůže mít všechno. Této základní matematické a byznysové pravdě rozumí snad každý. Jen Andrej Babiš v tom zřejmě z vážných důvodů zaostává. Jeho pozice totiž kvůli Čapímu hnízdu a dalším kauzám stojí na zatraceně vratkých nohách.

Martin Kupka je místopředseda ODS.